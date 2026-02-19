Смяната на министъра на туризма: Боршош предаде властта на Ирена Георгиева с три важни мисии

Досегашният министър на туризма Мирослав Боршош официално предаде ръководството на ведомството на Ирена Георгиева, която поема поста в служебния кабинет на Андрей Гюров. През последните 11 години тя заемаше поста заместник-министър на туризма - още от времето на министър Николина Ангелкова (назначена през 2014 г.). През февруари тази година Георгиева беше назначена за съветник в политическия кабинет на Мирослав Боршош.

Три важни акцента

В рамките на срещата си на 19 февруари двамата обсъдиха приоритетите в работата на министерството, постигнатите до момента резултати и проектите, които предстои да бъдат развити.

Сред основните акценти бяха усилията за устойчиво развитие на сектора, подобряването на бизнес средата и утвърждаването на България като конкурентна и разпознаваема туристическа дестинация, предадоха от пресцентъра на ведомството.

Хвалби

„Беше изключителна привилегия да работя с екипа на Министерството на туризма и с представителите на местната власт и бранша. Спокоен съм, че секторът остава в ръцете на доказан професионалист с богат опит, който добре познава предизвикателствата и потенциала на българския туризъм“, заяви Мирослав Боршош. Той подчерта, че постигнатото през 2025 г. е резултат от съвместните усилия на администрацията, общините, бизнеса и туристическите организации и асоциации.

От своя страна, Ирена Георгиева изрази готовност да продължи активния диалог и работа с общините и туристическия бранш, както и да разчита на експертизата на екипа в министерството. „Поемам тази отговорност с ясното съзнание за значението на туризма за икономиката на страната. Ще работим за надграждане на постигнатото и за утвърждаването на България като целогодишна туристическа дестинация“, посочи тя.

Георгиева изрази своята "изключително висока и положителна оценка" за работата на министерството под ръководството на Мирослав Боршош, като подчерта отчетливия напредък в развитието на сектора, постигнатата стабилност, активния диалог с бранша и общините и ясната стратегическа визия, която е поставила устойчиви основи за дългосрочния растеж и по-силното международно позициониране на България като туристическа дестинация, предадоха още от пресцентъра на ведомството.

По време на разговора между двамата беше изтъкнато, че приемствеността в политиките и добрата координация с всички заинтересовани страни са ключови за стабилното и устойчиво развитие на българския туризъм.