Намериха следи от изчезналия риболовен кораб край Маслен нос

Екип от доброволци откри нефтено петно в морето близо до мястото, където се е изгубил сигнала на изчезналия риболовен кораб. Следата предполага, че плавателният съд е потънал именно там. "Нашето издирване около скалите не намери никакви обекти нито хора, но решихме да проверим точката, която ни дадоха, където е изчезнал кораба и там установихме петно от дизелово гориво, което ни доказва, че е потънал кораба", каза пред БНТ Найден Недев - опитен водолаз, който се включи в акцията по издирването на кораба и тричленния му екипаж.

За рибарите все още нищо не се знае. "Надяваме се да са пуснали някакъв спасителен плот, да ги е отнесло някъде течението и да се намерят живи и здрави", добави той.

Сонарната система на екипът доброволци не може да засече какво точно има на дъното. Затова ще изпратят координатите на Гранична полиция, за да се направи по-обстоен оглед с помощта и на водолази на място.

Операцията по издирването на рибарския кораб, засечен за последно източно от Маслен нос, бе подновена тази сутрин. В нея се включиха и доброволци, които направиха обход по крайбрежието между Созопол и Приморско.

Припомняме, че рибарският кораб с трима души на борда е излязъл в сряда на лов за калкан. По същото време обаче, вятърът е бил около 20 метра в секунда, а морето - много бурно.

След изчезването на сигнала от радарите, започна операция по издирването на моряците, с участието на спасителни екипи, гранична полиция и военни.