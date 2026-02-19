За първи път в "Hell's Kitchen": Знаменитостите са разделени в два отбора (СНИМКИ)

Звездните участници в осмия сезон на "Hell's Kitchen" оставиха ярък отпечатък в историята на кулинарното риалити още със стъпването си в кухнята в сряда вечер (18 февруари). Шеф Виктор Ангелов за първи път реши да ги разпредели в два отделни отбора - Златни и Платинени. В състава на Златните се включват "Мис България" 2006 Славена Вътова, успешният бизнесмен Макс Баклаян, пианистът Евгени Генчев, актьорите Ники Станоев, Диана Димитрова, Рая Пеева и Красимира Демирева. Отборът на Платинените е представен от рапъра Йонислав Йотов-Тото, финалиста в "Игри на волята" Теодор Венков-Чикагото, фотомодела Нора Недкова, гримьора Кирил Гуцов и инфлуенсърките Нина Димитрова и Флора Стратиева.

Снимка: NOVA

Златни срещу Платинени

Още в първото предизвикателство звездните участници трябваше да демонстрират кулинарните си умения с авторско ястие, а победата грабнаха Златните. Имунитет заслужи музикантът Евгени Генчев, докато незадоволително представяне на Нина Димитрова от Платинените й донесе номинация.

Изненадите за звездните участници продължиха с първата вечерна резервация за сезона. Въпреки критичните моменти, Златните продължиха победната си серия и завършиха своите поръчки успешно, а техните съперници изпитаха сериозни трудности. Шеф Ангелов обаче реши да даде втори шанс на Платинените и не отпрати нито един от тях.

Снимка: NOVA

Днес, 19 февруари, кулинарната надпревара продължава с отборни предизвикателства за Сините и Червените и първия им сблъсък с изисканото меню на Кухнята на Ада.