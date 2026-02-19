ИТН поискаха оставката на Стоил Цицелков (ВИДЕО)

"Днес "Има такъв народ" призовава Стоил Цицелков след като се закле да си подаде оставката, защото това е морален акт". Този призив отправи заместник-председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" в 51-ото Народно събрание Станислав Балабанов пред медиите в парламента след клетвата на служебния кабинет на Андрей Гюров. Те възприеха неговото участие в служебното правителство като отвратителен знак към обществото.

Арестуван ли е Цицелков?

ИТН питат три пъти ли е арестуван Стоил Цицелков преди години в местните РПУ-та.

"Нашата информация, че е арестуван първия път за употреба на марихуана, втория път за употреба на алкохол", каза още Балабанов. Според тях най-вероятно става въпрос за употреба на алкохол по време на шофиране, но те искат това да бъде проверено.

Намек за педофилия

От партията на Слави Трифонов имат чувството, че Цицелков е на страната на хора, които са извършвали педофилски прояви спрямо непълнолетни лица.

"Знаете ли, че той е бил 2020 г. на мисия в Гана като наблюдател за изборите? Знаете ли, че след това Цицелков има 5-годишна забрана от мисия на Европейския съюз за наблюдение на избори заради инцидент с жена в хотелска стая в Гана?", попита попита председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" Тошко Йорданов.. Според него тук въпросът е дали жената е била пълнолетна. ОЩЕ: Могат ли да четат? ИТН и ГЕРБ се заядоха дали Гюров е законен премиер (ВИДЕА)