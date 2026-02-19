Правителството на Гюров:

Георг Георгиев не предаде властта на новия външен министър Надежда Нейнски

"Предизвикателство в днешния ден на изключителни геополитически промени е България да има последователна, активна политика, която да я прави не просто видима за съюзниците, но и предвидима." Това каза служебният министър на външните работи Надежда Нейнски пред журналисти при встъпването си в длъжност. Тя посочи, че гласът на страната ни трябва да се чува.

Нейнски встъпи в длъжност в отсъствието на досегашния външен министър Георг Георгиев. Тя обясни, че е била уведомена от Георгиев, че той е в чужбина и ще се видят, когато се върне. Нейнски бе представена от Марин Райков, който ще бъде заместник-министър на външните работи. На церемонията присъства и Ради Найденов, който заема същия пост.

"България вече е пълноправен член на Европейския съюз (ЕС), НАТО, еврозоната и Шенген, подчерта тя. Ключова за нас ще бъде и последната права на битката за членството на България в „клуба на богатите държави“ – ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие бел.ред.). Смятаме, че имаме всички шансове да се поздравим съвсем скоро с подобен успех", коментира Надежда Нейнски.

Един от основните приоритети за мен ще бъде подготовката на честни и прозрачни избори. Усилията на моя екип ще бъдат насочени към организацията на изборите в чужбина, особено в страните извън ЕС, заяви служебният министър.

Нейнски посочи и отстояването на последователната и ярка позиция на България по отношение на войната на Русия срещу Украйна. За нас това е не само въпрос на солидарност, хуманизъм, а и въпрос на български национален интерес и ценност, отбеляза тя.

Темата за Западните Балкани също е приоритет в мандата на служебния външен министър, пише БТА.

