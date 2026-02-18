Правителството на Гюров:

Аспект на деня и фаза на Луната на 19 февруари 2026 г. Завръщане към истинското аз

18 февруари 2026, 21:49 часа 0 коментара
Аспект на деня и фаза на Луната на 19 февруари 2026 г. Завръщане към истинското аз

На 19 февруари 2026 г. Луната е намаляваща, 3-и лунен ден. Първата половина на 19 февруари ще изисква специална вътрешна дисциплина. Вашата задача през тези часове е да устоите на първия импулс, да избягвате вземането на прибързани решения и да избягвате опитите да докажете твърдението си на всяка цена. Дайте си време. Втората половина на деня носи дългоочаквано облекчение. Емоционалният интензитет спада и мнозина са изненадани да открият, че това, което сутринта е изглеждало като катастрофа, сега изглежда като обикновен въпрос на работа.

Дневен хороскоп за 19 февруари 2026 г. 

Способността да слушате другите се завръща, да виждате цялата ситуация, а не само собствените си болни точки и неизказани оплаквания. Сутринта учи на самоконтрол, вечерта – на откритост и доверие. Там, където успеете да запазите спокойствие през първата половина на деня, до вечерта ще дойде яснота и може би помирение с тези, които обичате. Астрологичният фон за 19 февруари благоприятства не толкова гръмогласни победи, колкото тихо възстановяване на връзката и завръщане към истинското ви аз.

Новолуние 2026 година

Сънища и подстригване

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Денят не е подходящ за посещение при фризьор. Това, което видите насън съвсем спокойно може да забравите, защото сънищата от този лунен ден не се сбъдват.

Пълнолуние 2026 година 

Снимки: iStock   

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Луна зодии фаза на луната хороскоп аспект на деня
Още от Хороскоп
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес