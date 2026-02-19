Меси – големият коз в битката за президентския пост в Барселона

Завръщането на Лео Меси в Барселона все по-ясно се оформя като централен акцент в предизборната битка за президенския пост в клуба на 15 март. Името на аржентинската суперзвезда, която неведнъж е заявявала, че иска един ден отново да се завърне в Барса, макар и без да конкретни срокове, ще звучи все по-често в седмиците до гласуването.

Името на суперзвездата Лео Меси се очаква да се чува често преди избора на нов президент на Барса

Преди няколко месеца Меси изненадващо възобнови връзката си с клуба. В Инстаграм профила си сподели снимки от обновения "Камп Ноу", които разпалиха сериозен интерес и отново насочиха вниманието към обтегнатите му отношения с настоящия президент Жоан Лапорта. Под поста си Лео написа:

"Снощи се върнах на място, което ми липсва с цялото ми сърце. Място, където бях безкрайно щастлив, където всички вие ме накарахте да се чувствам хиляди пъти като най-щастливия човек на света. Надявам се един ден да мога да се върна, и не само за да се сбогувам като играч, както никога не успях да направя..."

Четири години и половина след последното си посещение в клубната база, през ноември Меси се появи без предварителна уговорка, придружен от Родриго де Пол и своя съветник Пепе Коста. Той получи разрешение да стъпи на терена, а снимката от този момент предизвика вълна от носталгия сред феновете. Наред с това обаче отново изплува усещането за разочарование след неизпълненото обещание на Лапорта през 2021 г. за подновяване на договора му.

Докато на предишните избори, спечелени от Лапорта, Меси гласува заедно със сина си Тиаго, този път не се очаква да участва. Той остава член и привърженик на клуба, но в Каталуния не предвиждат активното му включване в изборната надпревара.

При официалното обявяавне на кандидатурата си за нов мандат Лапорта коментира по темата "Меси", подчертавайки че аржентинецът заслужава статуя на "Камп Ноу" редом до тези на Йохан Кройф и Ладислао Кубала, като клубът вече работи по подобна инициатива. Въпреки това напрежението между двамата поставя под въпрос доколко подобен жест би имал реален ефект в кампанията му.

И останалите претенденти не пропускат да използват „картата Меси“. Виктор Фонт подхожда по-умерено, но последователно подкрепя идеята за завръщане на звездата. „Ще му се обадя“, заяви лаконично той. Марк Сирия е най-категоричен по темата. От години той твърди, че по време на престоя си в Барселона Меси е донесъл на клуба повече приходи, отколкото е получил под формата на възнаграждение.

Стратегията на Сирия, при евентуално съгласие от страна на аржентинеца, предвижда неговото завръщане още следващото лято – след участие на Световното първенство на 39-годишна възраст. Целта е да се постигне мощен икономически ефект чрез спонсорства, продажби на билети и мърчандайзинг, с очаквани приходи между 200 и 300 милиона евро. Идеята е всичко това да се случи в рамките на един финален „последен танц“ на аржентинската легенда след края на кариерата му на най-високо ниво.

