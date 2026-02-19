Астрология: Какво се очертава пред България през 2026 г. (I част)

Благодарение на наталния анализ астрологията описва вродени характеристики и психологически модели, а чрез прогностиката – периоди на активиране, в които определени теми, напрежения и възможности стават по-вероятни. Наталната карта на България описва държава, чиято идентичност е формирана не около експанзия или доминация, а около преживяване, защита и адаптация. Наталната карта на третата българска държава е изградена на база рождена дата- 13.07.1878 г. 15:11ч., Берлин.

Създава се Третата българска държава

Натална карта на България

Положение на небесните тела:

Слънце – 20°59′ в Рак ;

Луна – 10°41′ в Козирог

Меркурий – 1°15′ в Лъв

Венера – 15°03′ в Близнаци

Марс – 12°54′ в Лъв

Юпитер – 3°44′ във Водолей (Ретрограден)

Сатурн – 2°54′ в Овен

Уран – 27°25′ в Лъв

Нептун – 9°34′ в Телец

Плутон – 26°08′ в Телец

Математически точки:

Северен лунен възел – 13°21′ Водолей

Южен лунен възел – 13°21′ Лъв

Лилит (Черна Луна) – 0°42′ Овен

Какво представлява асцендентът в астрологията

Основни моменти

Асцендентът в Скорпион задава дълбока чувствителност към заплаха и постоянен инстинкт за самосъхранение. Това е система, която рядко действа импулсивно, но реагира силно, когато усети риск за сигурността си. Първата реакция при напрежение почти винаги е затваряне – не непременно чрез мълчание, а чрез втвърдяване, подозрение и изчакване. Този модел е позволил оцеляване в продължение на десетилетия, но е оставил траен отпечатък върху начина, по който обществото реагира на промяна и несигурност.

Какво означава да имате асцендент Скорпион

Слънцето в Рак в девети дом пренася темата за сигурността в полето на смисъла, идеологията и историческия разказ. За България въпросът за посоката никога не е бил чисто прагматичен – той почти винаги е облечен в морал, памет и чувство за дълг. Именно тук се корени силната фиксация върху историята като основен източник на гордост. Когато настоящето е нестабилно, миналото се превръща в убежище. Историята не просто се помни, тя се използва като доказателство за стойност и право на признание. Това създава усещане за дълбочина и приемственост, но същевременно затруднява формулирането на нови цели, защото миналото вече е "свършило своята работа".

Тази зависимост от историческия разказ е тясно свързана с един от най-дълбоките неразрешени пластове в картата – нереализирания национален идеал за обединение. В първите десетилетия след възникването си държавата носи силна вътрешна цел, която придава смисъл на жертвите и усилията. Когато този идеал остава блокиран поради външен натиск и ограничения, напрежението не изчезва, а се превръща в трайно чувство за историческа несправедливост. Темата не се затваря, а се складира. Македония остава именно такава незараснала рана – не толкова конкретен политически въпрос, колкото символ на прекъснат смисъл и недовършена история.

Влиянието на Луната

Луната в Козирог в трети дом описва как тази тежест се преживява на масово ниво. Колективната емоционалност е сдържана, подозрителна и склонна към хронично недоволство. Това не е експлозивен бунт, а постоянен фонов шум от мрънкане, ирония и скептицизъм. Трети дом прави това недоволство говоримо – то се разпространява чрез разговори, медии и коментари. Хората рядко вярват на обещания, но силно реагират на тон, символи и внушения. Това създава парадокс: общество, което не се доверява лесно, но е уязвимо към морализиращ език и "големи обяснения". Също така този аспект дава голямо търпение – качество, което дълго време е било ключово за оцеляването, но постепенно се е превърнало в устойчив навик. Това е търпение, което не винаги води до зряло действие, а често заменя решението с изчакване, надеждата с примирение, а промяната с понасяне.

При кризи този модел се активира по предвидим начин. Първо идва затварянето под черупката, после изчакването, а накрая – търсенето на външен авторитет. Тук се появява устойчивият архетип на "по-големия и по-силен брат". Той не е непременно конкретна фигура или държава, а функция – някой, който да поеме отговорността, да даде рамка и да носи вината, ако нещо се обърка. Адаптивността на системата улеснява този трансфер: вместо да настоява за собствен път, тя временно приема чужд разказ като защита.

Влиянието на Юпитер

Юпитер във Водолей в четвърти дом показва, че този модел не е предопределен, а компенсаторен. Потенциалът за стабилност и растеж е вътрешен, не външен. Домът, в най-дълбокия смисъл, не се изгражда чрез покровителство, а чрез структура. Водолей тук говори за модернизация, мрежово мислене, образование и институционална логика. Това е знак, който не търси спасител, а система. Но докато тази система не е достатъчно здрава, външният авторитет изглежда по-лесен и по-бърз.

Към тази вътрешна несигурност се добавя и силната фиксация върху собствеността като форма на защита. Земният акцент в картата обяснява защо за много хора имотът е основната инвестиция, а автомобилът – ключов символ на автономия. Когато държавата и институциите не се възприемат като надеждни, сигурността се търси в нещо конкретно, осезаемо и лично притежавано. Имотът не е просто актив, а психологическа котва. Той дава усещане за контрол в свят, който изглежда непредсказуем. Същото важи и за автомобила – не толкова като статус, а като възможност за движение и изход.

Този модел отново е адаптивен. Когато енергията се насочва към лично оцеляване и индивидуални убежища, тя се отдръпва от колективните проекти. Обществото се състои от стабилни отделни единици, но слаба обща структура. Всеки изгражда собствена сигурност и очаква някой отвън да поддържа реда като цяло.

Отношения със съседите

Отношенията със съседите отразяват същата логика. Луната в Козирог в трети дом носи дълга памет и трудно забравяне. Регионалните взаимодействия често се преживяват през исторически счетоводства – кой какво е взел, кой какво е нарушил. Това затруднява гъвкавата дипломация, но същевременно създава силно чувство за идентичност и граници. България рядко действа агресивно, но трудно отстъпва емоционално.

Въпреки всички тези напрежения картата съдържа и стабилни позитивни ядра. Силният девети дом показва непреходна културна способност – език, слово, памет и смисъл, които оцеляват дори когато институциите са слаби. Културата често функционира като паралелна държава – място, където идентичността се съхранява и предава. Уран в Лъв в десети дом добавя потенциал за внезапни обществени завои и исторически пробиви, когато напрежението стане достатъчно голямо.

Лунни възли и Лилит

Към тази картина трябва да се добави и един по-дълбок, често неудобен слой – този на Лилит и лунните възли. Лилит в Овен в пети дом говори за силно, но трудно изразимо его на колективно ниво, за прекъснато право на самоутвърждаване и за страх от собствената воля. Тук личи една стара травма, свързана с инициативата и самостоятелното действие: когато държавата или обществото се опитват да заявят себе си директно, това често е било наказвано, ограничавано или демонизирано. В резултат се появява вътрешно раздвоение – от една страна желание за гордост, творчество и самостоятелност, а от друга – подозрение към всеки опит за силно лидерство, което лесно се възприема като опасно или "неуместно". Тази енергия, когато не е осъзната, се изражда или в инфантилно противопоставяне, или в пълно оттегляне от отговорност, като и в двата случая волята остава блокирана.

Оста на възлите допълва тази картина с ясна кармична посока. Южният възел в Лъв в десети дом показва минал модел, в който смисълът и идентичността са били търсени чрез силна фигура, централизирана власт и символно величие. Това е модел на "представляване" – някой друг да бъде лицето, гласът и носителят на значимостта. Северният възел във Водолей в четвърти дом обаче сочи противоположната задача: преместване на фокуса от външния образ към вътрешната структура, от лидера към системата, от показността към устойчивия дом. Кармата тук не изисква нов герой, а нова форма на принадлежност – такава, която не зависи от харизма, месианство или чуждо признание, а от работещи връзки, правила и солидарна отговорност. Докато този преход не бъде осъзнат, системата ще продължава да се люшка между копнеж по силна фигура и разочарование от всяка власт, без да изгражда стабилен център.

В крайна сметка тази натална карта не говори за обреченост, а за повторяем модел. Адаптивността е спасила системата многократно, но е отлагала раждането на нов национален идеал. Историята е давала идентичност, но е замествала визията за бъдещето. Притежанието е носило сигурност, но е отслабвало колективния проект. Потенциалът остава: вътрешна модернизация, структурна стабилност и суверенност без месианство. Въпросът не е дали това е възможно, а дали ще бъде избрано.

Прогноза за 2026 г.

ФЕВРУАРИ – Месец на наслоено напрежение, а не на срив

Февруари е месец, около който се натрупва силно символно напрежение още в края на предходната година. Това не е случайно – в този период има няколко бавни и тежки астрологични конфигурации, които лесно могат да бъдат интерпретирани като "фатални", ако се разглеждат изолирано. Именно тук проличава разликата между анализ и внушение.

В началото и средата на февруари се активира напрегнат аспект между Сатурн и Уран – не точен класически съвпад, а силна взаимна връзка между принципа на ограниченията и структурата (Сатурн) и принципа на промяната, разклащането и изненадите (Уран). Този тип конфигурации почти винаги създават усещане за вътрешен конфликт в обществото: желание за стабилност, което едновременно се сблъсква с натиска за промяна. Това е аспект на напрежение между "да запазим познатото" и "нещо вече не може да продължи така". Важно е обаче да се подчертае, че този аспект не работи като внезапна експлозия, а като продължително психическо и институционално натоварване. Той не носи революция сам по себе си, а по-скоро усещане за блокаж, раздразнение и латентно недоволство. В българския контекст това се проявява като затваряне, мърморене, усещане за безизходица и повишена чувствителност към всяка тема, свързана със сигурността – политическа, финансова или личностна.

Точно в този момент обаче много публични интерпретации правят съществен пропуск: те фиксират вниманието си почти изцяло върху Сатурн и Уран, игнорирайки напълно Юпитер във Водолей. Това не е дребен детайл, а ключов фактор. Юпитер във Водолей действа като противотежест – той не отменя напрежението, но го разширява и разрежда. Този Юпитер подкрепя системни реформи, колективни решения и именно плавни преходи в рамките на по-големи структури, каквато е и еврозоната. В контекста на паричната реформа и преминаването от лев към евро, Юпитер във Водолей е по-скоро защитен, отколкото разрушителен фактор. Той не обещава еуфория, но дава рамка за интеграция и намалява риска от сривове. Това е аспект, който работи „тихо“ – без драматични жестове, но с реален стабилизиращ ефект. Именно затова преходът може да бъде преживян като психологически тежък, но институционално управляем.

Лунното затъмнение

Лунното затъмнение в средата на месеца допълнително усилва емоционалния фон. То не носи конкретно събитие, а по-скоро оголва колективните страхове. В този период хората реагират не толкова на факти, колкото на тон, символи и внушения. Тук се активира добре познатият модел: общество с голямо търпение, което рядко вярва на обещания, но е силно чувствително към морализиращ език и „големи обяснения“. Това създава парадокс – липса на доверие към институциите, съчетана с готовност да се повярва на апокалиптични интерпретации.

Февруари ясно показва и още нещо: реакцията при напрежение не е бунт, а защитно свиване. Хората търсят сигурност, дори в познати, но неработещи модели. Появява се засилена нужда от "голям брат", от външен или вътрешен спасител, който да поеме отговорността. Това е почва, върху която моралният шантаж работи особено добре. Именно затова в края на декември и началото на януари се появиха множество прогнози, които рисуват апокалипсис, революция и "фатален завой" през януари и февруари. Те стъпват върху реални, но селективно избрани астрологични фактори, като напълно игнорират благотворните и стабилизиращи влияния. Това не е грешка в астрологията, а избор на разказ – избор какво да се види и какво да се премълчи.

Не става въпрос за месец на катастрофа, а месец на натрупване и настройка. Той подготвя сцената за решенията през март и април, без сам да ги реализира. Най-големият риск не идва от самите събития, а от начина, по който те се интерпретират и използват за внушение.

Потенциалните възможности са свързани със стабилизация чрез интеграция – по-ясно позициониране в по-големи структури, рационално управление на преходи и осъзнаване кои страхове са реални и кои – наложени.

Рисковете произтичат от селективното четене на реалността, превръщането на напрежението в морална присъда и подхранването на страх в период, който по своята природа изисква търпение, а не истерия.

МАРТ – Месец на излизането напред без още да има решение

Март е първият месец, в който натрупаното през февруари напрежение започва да търси външен израз. Това не е месец на развръзка, а на публичност – процеси, които досега са се движели под повърхността, започват да се артикулират, обсъждат и конфронтират. Ако февруари беше месец на вътрешно свиване, март е месец на излизане напред, но без яснота накъде точно.

В началото на месеца Марс се активира силно чрез напрегнати аспекти, което засилва импулса за действие. Това е енергия, която не търпи повече отлагане. В българския контекст тя рядко се проявява като спонтанна масова мобилизация, а по-скоро като остър език, публични конфликти и изостряне на разделителните линии. Хората започват да говорят по-рязко, медиите стават по-напрегнати, а политическото пространство – по-шумно.

Тук се активира и един важен момент: Меркурий през март преминава през зона, която засилва спекулациите, слуховете и интерпретациите. Това е период, в който информацията циркулира бързо, но не винаги чисто. Полуистини, извадени от контекст фрази и символни жестове имат по-голямо влияние от реалните програми и решения. В такъв фон всяка тема, свързана с избори, бъдещи политически проекти или институционални промени, лесно се превръща в източник на скандали.

През втората половина на март Слънцето активира чувствителни точки в картата на държавата, свързани с легитимността на властта и представителството. Това не означава автоматично избори, но означава, че въпросът „кой говори от името на кого“ става централен. Ако избори бъдат насрочени за края на март, този астрологичен фон подсказва напрегната кампания, в която фокусът пада повече върху противопоставяне и морални обвинения, отколкото върху съдържателен дебат.

В този сценарий са вероятни:

– оспорване на процедурите;

– съмнения в честността;

– скандали, свързани с медийно влияние и зависимости.

Не като масово нарушение, а като разклащане на доверието, което прави резултатите трудни за приемане от всички страни.

Паралелно с това Юпитер във Водолей продължава да действа като стабилизиращ, макар и не успокояващ фактор. Той не премахва конфликта, но го държи в институционални рамки. Това е аспект, който подкрепя процеси, протичащи през избори, правила и международни ангажименти, вместо през извънсистемни действия. С други думи – напрежението е високо, но системата издържа.

Усещане за избор

Март също така активира силно общественото усещане за избор без идеал. Тук ясно се вижда една дълбока характеристика: липсата на нов, обединяващ национален смисъл. Обществото реагира, критикува, разделя се, но трудно формулира обща посока. Това прави месеца изтощителен – много движение, малко яснота.

Лунното затъмнение през март действа като катализатор за вече натрупаното напрежение. То не създава нови теми, а изкарва на повърхността стари страхове и недовършени конфликти, свързани с легитимността на властта и усещането за „задкулисие“. Именно около него е най-вероятно да се появят скандали, изтичане на информация и морализиращи обвинения. Новолунието в края на месеца не носи ново начало в класическия смисъл, а по-скоро усещане за принудителен избор. Това е момент, в който обществото се изправя пред дилемата дали да продължи по инерция или да приеме временни, но необходими компромиси.

Потенциалните възможности през март са свързани с изваждане на процесите на светло. Това е месец, в който могат да се назоват реалните проблеми, дори и по конфликтен начин. Ако има избори в края на месеца, те могат да дадат по-ясна картина за реалното разпределение на обществените нагласи, макар и без да донесат стабилност сами по себе си.

Рисковете идват от прегряване – от превръщането на напрежението в постоянен скандал, от подмяна на дебата с морализиране и от задълбочаване на разделенията. В този период обществото лесно се уморява и става по-податливо на опростени обяснения и силови внушения.

АПРИЛ – Пренареждане след напрежението

Около първата десетдневка на април Меркурий преминава през напрегнати аспекти, които традиционно се свързват със забавяне на решенията, трудни преговори и чести промени в позициите. В обществен и политически план това не означава хаос, а по-скоро усещане за „висящо време“ – процеси, които не се развиват линейно, а се връщат, преформулират и отлагат. Именно тук мартенския шум започва да се трансформира в по-тиха, но по-сложна динамика.

В средата на април, когато Слънцето постепенно измества фокуса към теми, свързани със стабилността, сигурността и материалната основа, общественото внимание се отдръпва от идеологическите сблъсъци и се насочва към практични въпроси. Това е период, в който теми като доходи, цени, собственост и лично оцеляване започват да доминират над абстрактните спорове. Не защото последните са решени, а защото умората от конфликта изисква по-конкретни ориентири.

През целия месец Юпитер във Водолей продължава да действа като стабилизиращ фактор. В астрологичен смисъл това е влияние, което подкрепя решения, взети в рамките на по-големи системи и правила, а не чрез импровизация. В контекста на паричната реформа и прехода към еврото, април е месец, в който страховете постепенно се рационализират. Не изчезват напълно, но започват да се подреждат около реални параметри, вместо около митове и апокалиптични сценарии.

Изчерпване

Ако изборите се проведат през втората половина на април, астрологичният фон предполага по-ниска емоционална температура в сравнение с края на март. Това не означава ентусиазъм, а по-скоро изчерпване. Кампанията би протекла по-тихо, с по-слаба мобилизация и по-голяма роля на твърдите ядра. Резултатите в такъв сценарий по-рядко се оспорват бурно, но и по-трудно създават усещане за ново начало.

Пълнолунието в средата на април засилва умората от конфликти и политически говорене. Това е момент на емоционално насищане, в който обществото по-скоро се отдръпва, отколкото да ескалира – реакция, типична за периоди на продължителна нестабилност.

Активните аспекти на Венера през април насочват вниманието към темите за стойността – не само на парите, но и на компромисите. Това засилва чувствителността към социална несправедливост и неравенства, без обаче да води до организиран протест.

Потенциалните възможности са свързани със стабилизиране и адаптация. Това е месец, в който обществото може да започне да приема нови реалности, без да ги харесва непременно.

Рисковете идват от апатията и отстъплението от активност. Когато умората надделее, решенията често се оставят в ръцете на вече утвърдени структури.

Май – Месец на сблъсъка между очакванията и реалността

Май идва като първия месец след напрегнатия политически и институционален цикъл от края на зимата и ранната пролет, в който обществото започва да усеща последиците от вече взети или отложени решения. Ако април беше месец на пренареждане и умора, май е месецът, в който става ясно кое от това пренареждане има реална опора и кое е било само временно отлагане на проблема.

Около първата половина на месеца Меркурий прави напрегнати аспекти, които традиционно се свързват с разминаване между очаквания и реални резултати. В обществен план това се проявява като усещане, че „не това ни беше обещано“ или че процесите се развиват по-бавно и по-трудно, отколкото се е очаквало. Това не води до открит конфликт, но засилва вътрешното недоволство и цинизма към политическия език.

Активните аспекти на Марс през месеца поддържат фоново раздразнение и склонност към вербална агресия, но без реална мобилизация. Това е енергия, която се "изпуска" през говорене и социални мрежи, а не през действия.

В средата на май Слънцето активира чувствителни точки, свързани с ресурси, устойчивост и дългосрочна сигурност. Това е период, в който фокусът се измества окончателно от символите към практиката. Общественият разговор се насочва към теми като доходи, цени, разходи, стабилност на домакинствата и усещането за контрол върху личния живот. Тук ясно проличава една от постоянните характеристики – склонността сигурността да се търси не в институциите или визиите, а в материалното: собственост, имот, автомобил, спестявания.

През целия месец Юпитер във Водолей остава активен и продължава да играе ключова стабилизираща роля. В астрологичен смисъл това е влияние, което подпомага адаптацията към нови правила и системи. В контекста на прехода към еврото май е месец, в който напрежението около темата осезаемо спада. Не защото обществото е убедено, а защото започва да възприема процеса като неизбежен и управляем. Юпитер тук не носи ентусиазъм, а рамка, в която страхът постепенно губи силата си.

Цената на стабилността

В същото време Сатурн продължава да напомня за ограниченията и цената на стабилността. Май не е месец на разхлабване, а на проверка. В този период става ясно, че няма „бързи победи“ и че всяко решение изисква време, дисциплина и търпение. Именно тук се активира характерното за българското общество дълго търпение – способността да се понасят трудни условия, дори когато липсва ясна перспектива за награда.

Новолунието през май поставя фокус върху практичните измерения на стабилността – работа, доходи, битова сигурност. То работи като тих рестарт, при който обществото започва да пренарежда приоритетите си далеч от идеологическите битки.

Май е и месец, в който очакването за спасител отслабва, но не изчезва напълно. Вместо открито търсене на „силна фигура“, се появява по-тихо разочарование и вътрешно отдръпване. Това е момент, в който обществото по-скоро наблюдава, отколкото действа, и търси знаци дали новият баланс ще се задържи.

Потенциалните възможности през май са свързани с реалистична адаптация. Това е месец, в който може да започне бавно възстановяване на усещането за ред, ако решенията от предходните месеци са били достатъчно устойчиви.

Рисковете произтичат от натрупващата се умора и цинизъм. Ако липсва нов смисъл или ясна посока, стабилизацията може лесно да се превърне в застой, а търпението – в апатия.

Юни – Месец на корекцията и проверката на устойчивостта

Юни е месец, в който системата започва да проверява собствената си издръжливост. Ако май постави въпроса дали новото равновесие е реално или само привидно, юни започва да дава първите отговори. Това не става чрез рязък сблъсък, а чрез серия от корекции, напрежения и опити за напасване.

Още в първата половина на месеца Меркурий навлиза в конфигурации, които традиционно се свързват с преоценка на договорки, законови рамки и публични обещания. В обществен план това се усеща като момент, в който думите от предходните месеци започват да се сблъскват с реалността. Някои решения изискват преразглеждане, други – допълнително обяснение. Тук често се появява усещането, че "не всичко е било казано докрай", което подхранва нова вълна от подозрения и въпроси.

В средата на юни напрегнатите аспекти между по-бързите планети и Сатурн активират темата за ограниченията. Това не е драматично затягане, а по-скоро осъзнаване на границите – финансови, институционални и социални. В този период става ясно, че част от очакванията, натрупани през пролетта, са били нереалистични. Това не води до масово недоволство, а до по-тиха форма на разочарование и отрезвяване.

Юни също така е месец, в който Юпитер във Водолей започва да показва по-практичното си лице. Подкрепата за системни решения остава, но вече не на ниво идея, а на ниво изпълнение. В контекста на валутния преход това е период, в който административните и техническите аспекти започват да излизат на преден план. Общественият фокус постепенно се измества от символиката към детайлите – срокове, механизми, защити. Това намалява идеологическия заряд на темата, но увеличава чувствителността към грешки.

Пълнолунието през юни осветява темите за отговорността и цената на стабилността. Това е момент, в който част от обществото ясно осъзнава, че преходът няма да донесе бързи ползи, а ще изисква дълго търпение.

По-фините аспекти на Нептун през юни засилват усещането за объркване и недоверие към официалните разкази. Това не води до бунт, а до вътрешно отдръпване и иронично отношение към властта.

Краят на юни носи и по-фина, но важна промяна в обществената динамика. Слънцето активира теми, свързани с принадлежност и колективна идентичност, което засилва въпроса „ние какви сме в тази система“. Това е момент, в който старите наративи за външен спасител или историческа мисия отново могат да изплуват, но вече не със същата сила. Те по-скоро служат като утеха, отколкото като мобилизираща идея.

Юни не е месец на пробив, но е месец на отрезвяване. Тук обществото започва да усеща тежестта на дългия преход и липсата на бързи решения. Адаптивността отново излиза на преден план – не като ентусиазъм, а като умение да се живее в условия на несигурност, без да се стига до срив.

Потенциалните възможности през юни са свързани с корекция и изчистване. Това е месец, в който могат да се поправят грешки от предходния период и да се стабилизират процеси, които иначе биха се разпаднали по-късно.

Рисковете произтичат от натрупващото се усещане за изтощение. Ако корекциите се възприемат като безкрайни и без смисъл, може да се задълбочи общественото отдръпване и недоверието.

Автор: Васил Кънев

Снимки: iStock и Pixabay