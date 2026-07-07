Новолунието в Рак на 14 юли 2026 г. - Съвет за всяка зодия

На 14 юли 2026 г. очакваме настъпването на поредното Новолуние. То ще се случи в знака на Рака точно в в 12:43 ч. Общите препоръки са насочени към семейството и отношенията с него. Добре е в този период да си починете, да не взимате важни решения. Подписването на договори и документи е добре да се отложи за друг период. За всяка отделна зодия има специални съвети - ето какви са те.

Подходящи дни за красота и подстригване през юли 2026 г.

Овен

Домът и семейството са на преден план. Може да обмислите преместване, ремонт или просто да искате да прекарате повече време с любимите си хора. Направете си пожелания, свързани с чувство за подкрепа, но отложете конкретни действия до края на ретроградния Меркурий.

Още: Новолуние в Рак на 14 юли 2026 г. - тайната на успеха!

Телец

Вашата зона за комуникация и близки кръгове е активирана. Това е подходящо време за кратки пътувания, разговори от сърце и преоценка на това кой наистина принадлежи към вашия вътрешен кръг. Не правете прибързани заключения – част от информацията може да е непълна и подвеждаща поради ретроградния Меркурий.

Близнаци

Новолунието подчертава финансите и самочувствието. Време е да помислите как доходите ви съответстват на усилията ви, но е най-добре да отложите важни финансови решения и преговори за повишение до 23 юли.

Още: Дневен хороскоп за 7 юли 2026 г.

Рак

Това Новолуние е момент на пълно нулиране. Добър момент е да помислите как се грижите за себе си и на кого позволявате да започне нова фаза във връзката ви със себе си. Емоциите може да са силни, но те ще ви насочат в правилната посока.

Лъв

Фокусът се измества към подсъзнанието, почивката и нещата, които обикновено се пренебрегват в натоварения живот. Може би искате да се пенсионирате и да се справите с дългогодишни проблеми. Дайте си това време и не се опитвайте да компенсирате с продуктивност.

Още: Зодии-герои през юли 2026 г.

Дева

Новолунието активира приятелства и дългосрочни цели. Това е подходящ момент да разберете кои проекти наистина ви харесват и кои компании могат да ви помогнат да реализирате потенциала си. Възможни са нови запознанства, но не бързайте с тях точно сега.

Везни

Фокусът ще е върху кариерата и репутацията ви. Може да се появи идея за нов начин да се представите. Пожелайте си нещо, но не стартирайте проект точно сега – Меркурий е ретрограден и е по-добре да си вземете почивка, преди да се впуснете в голямо начало.

Още: Юли 2026 г. носи голяма изненада за три от зодиите

Скорпион

Новолунието осветява много хоризонти: учене, пътувания и нови перспективи за живота. Копнеете за повече пространство и смисъл. Това е подходящ момент да мечтаете, но ако е възможно, резервирайте билетите си и големите планове след 23 юли.

Стрелец

Темата е трансформацията и това, което се крие под повърхността. Възможни са въпроси относно финанси, доверие и емоционална зависимост. Това е време за честни разговори със себе си, а не за драстични решения (особено що се отнася до парите).

Още: Юли 2026 г. носи големите промени за тези зодии!

Козирог

Новолунието активира зоната на партньорство. Връзките – романтични или бизнес – изискват по-внимателен и внимателен подход. Ако предстои важен разговор с партньора ви, най-добре е да го започнете нежно, без да бързате или да отправяте обвинения.

Водолей

Фокусът е върху здравето, рутината и ежедневните навици. Добър момент за започване на нова рутина за сън, диета или упражнения, но драстичните промени трябва да се въведат след края на ретроградния Меркурий.

Още: Истинската любов среща три зодии през юли 2026 г.

Риби

Новолунието подчертава креативността, любовта и всичко, което носи радост, независимо от ползите му. Дайте си разрешение да направите нещо, просто защото искате. В романтичната сфера са възможни топли, но все още не напълно ясни сигнали, така че не бързайте да ги тълкувате.

Късметът през юли 2026 г. връхлита три зодии

Снимки: iStock