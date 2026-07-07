Най-важните новини за деня: 7 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 7 юли 2026 г.

РАДЕВ КАЗА КОЛКО ДЪЛЖИМ НА "БОТАШ": "НИТО ЩЕ СЕ НАТОВАРЯТ ФИНАНСИТЕ НИ, НИТО ЩЕ ПОЕМАМЕ ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ" (ВИДЕО)

Премиерът Румен Радев направи уточнения пред медиите на 7 юли относно вчерашните разговори с турския президент Реджеп Ердоган преди срещата на върха на НАТО в Анкара. Той каза, че страната ни е натрупала дълг от 360 милиона долара, но не е плащала на турската компания "Боташ" по договора с "Булгаргаз", критикуван остро на вътрешната ни политическа сцена, след като бе подписан от служебното правителство на Гълъб Донев през 2023 г. (назначено от Румен Радев като президент).

ДОКАТО БЪЛГАРИЯ ТРУПА ДЪЛГ, ТУРЦИЯ ПЕЧЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКО ПРЕДИМСТВО: ЕНЕРГИЕН ЕКСПЕРТ ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕТО НА ДОГОВОРА С "БОТАШ"

Подозирам, че част от договорките ще са "Боташ" да влезе в Източна Европа, нещо, за което се стреми от години. След спирането на руския газ връзките с Турция ще станат изключително важни за доставките на газ в Европа - работим по Вертикален газов коридор, но това не е достатъчно. Турция ще се превърне в ключов играч и трябва да бъде включен в газовия коридор. Това обясни енергийният експерт Мартин Владимиров по повод срещата на премиера Румен Радев с турския президент Реджеп Ердоган, след която "Булгаргаз" и "Боташ" подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия.

"ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ" ВРЪЩА ИЗЦЯЛО МАШИННИЯ ВОТ

Възстановяване на изцяло машинния вот, предлагат от "Прогресивна България". За целта днес следобед те внасят промените в деловодството на парламента, като си поставят срок те да бъдат приети до края на месеца. Предложението на мнозинството предвижда машинен вот, какъвто беше през 2021 г., т.е. машини в секции с над 300 души и с хартия в тези места за гласуване с избиратели под тази бройка. Управляващите предвиждат още обезпечаване на секциите с допълнителни машини, но и с хартиени бюлетини в случай на форсмажорни обстоятелства.

ИЗБОРИТЕ ЗА НОВ ЛИДЕР НА ДСБ - МЕЖДУ ХАРИЗМАТА И ПРЕДВИДИМОСТТА: ВЛИЯНИЕТО НА ИВАН КОСТОВ (ИЗГЛЕЖДА) НАКЛОНИ ВОТА

Изборите за нов председател на партия "Демократи за силна България" (ДСБ) ще се състоят на 11 юли (събота), а кандидатите за поста са трима - депутатът от Пловдив и досегашен зам.-председател на партията Йордан Иванов, евродепутатът и бивш лидер на формацията Радан Кънев и един от първоприходниците на ДСБ Васко Василев.

МОЖЕ ЛИ ПЕЕВСКИ И АТАНАСОВА ДА СЕ СДОБИЯТ С ОБВИНЕНИЯ ЗАРАДИ ДУБАЙ? ГОВОРИ ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (ВИДЕО)

Може ли Делян Пеевски и Десислава Атанасова да се сдобият с обвинения заради пътуването, или пътуванията до Дубай? На този въпрос в предаването Студио Actualno отговори депутатът от гражданската квота на “Продължаваме промяната“ адв. Велислав Величков, един от създателите на инициативата “Правосъдие за всеки“. Той коментира какви би трябвало да са правните последици за депутат и конституционен съдия за получаване и недеклариране на подаръци в особено големи размери: “Образува се проверка, установява се, че не са декларирани и следва да се уведоми и Сметната палата, и прокуратурата. Предполагам и Националната агенция по приходите (НАП), дали има данни за извършено престъпление.“ Още: Законност или злоупотреба? Полетите на Пеевски и Атанасова разделиха експерти

НЯКОЙ В МВР ЛЪЖЕ ЗА ПЕЕВСКИ И АТАНАСОВА: РАЗКРИТИЯ НА БИВШИЯ МИНИСТЪР ЕМИЛ ДЕЧЕВ

"Това, което получих като информация от Главна дирекция "Гранична полиция" и от ГДБОП по темата от времето, в което бях служебен министър на вътрешните работи е, че Делян Пеевски и Десислава Атанасова не са летели заедно в посока Дубай". Това заяви пред БНТ бившият министър на вътрешните работи Емил Дечев. Той се надява скоро да излезе проверката по случая. Дирекция "Вътрешна сигурност" трябва да установи дали някои служител на Гранична полиция или на друга структура на МВР не е извършил престъпление или административно нарушение. Още: ДПС сигнализира Европол и Интерпол заради разгласените данни за полетите на Пеевски

"НЕ НИ ПИТАТ КАК ПЛАЩАМЕ ДАНЪЦИ, И НИЕ НЯМА ДА ПИТАМЕ ОТ КЪДЕ ЩЕ НАМЕРЯТ ПАРИ": МАЙКИТЕ НА НОВ ПРОТЕСТ, ИСКАТ ДЕПУТАТИТЕ ДА СИ НАМАЛЯТ ЗАПЛАТИТЕ С 50%

Майките се вдигат на нов протест, разочаровани от липсата на активност от страна на властта по техните искания.

И ЗАПЛАТА, И ПЕНСИЯ: ЕТО КОЛКО ХОРА В МВР СА ТАКА - ОФИЦИАЛНИ ДАННИ

7 057 души в МВР вземат и пенсия и заплата. Това става ясно от официална справка-отговор на НОИ, като предоставените данни са към юни тази година. От тях 5 175 са полицаи, пожарникари и дознатели. 595 души са в същото положение в категорията държавни служители от администрацията в МВР по закона за държавния служител. 1287 души пък са с пенсии и заплати от хората в МВР, които работят по Кодекса на труда, т.е. на трудов договор.

НОВА ВЪЛНА ОТ БОМБЕНИ ЗАПЛАХИ СРЕЩУ ИНСТИТУЦИИ В ЦЯЛАТА СТРАНА

Нова вълна от мейли със заплахи за поставени взривни устройства са получени в съдебни институции в различни градове на страната. "Днес, с Божията воля, поставих експлозиви във вашата сграда. Остават 2 часа до взривяването. След това ще се разлетите на парчета. Отброяването започна", пише в писмо, изпратено до Районния съд в Бургас. Съобщението е изпратено едновременно до десетки електронни адреси на районни прокуратури и съдебни институции в страната.

ЗА ДА НАДДЕЛЕЕ ДОБРОТО НАД ЗЛОТО: ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ МИНИСТЪР ОБЯСНИ ЗАЩО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВЪВЕДЕН ПРЕДМЕТЪТ "ДОБРОДЕТЕЛИ И РЕЛИГИЯ"

Въвеждането на предмет "Добродетели и религия" в училищата е смислено за това детето да се запознае с понятията "добро", "зло", да пребори агресията и да надмогне собственото си его. Това заяви пред БНТ министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев. Според него ключовото за въвеждането на предмет "Добродетели и религия" е да бъдат изготвени учебниците. Още: Нов опит религията да се вкара в училище, новият министър е настроен позитивно (ВИДЕО)

1000 ДРОНА ДНЕВНО ПО МОСКВА И ПУТИН ЩЕ СХВАНЕ: ЧИСЛАТА НА РАЗПАДА НА РУСИЯ И Z-ПСУВНИТЕ С ТЯХ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Когато вече не 100 дрона летят към Москва, а 1000 - той ще разбере" - това каза в интервю за Financial Times украинският президент Володимир Зеленски, визирайки руския диктатор Владимир Путин. Зеленски вече смята, че войната в Украйна ще се реши в небето - ОЩЕ: "Небето ще реши изхода от войната": Зеленски говори за нов етап от конфликта с Русия

НА ПУТИН МУ СВЪРШВАТ ВАРИАНТИТЕ, А ЗЕЛЕНСКИ Е ВСЕ ПО-УВЕРЕН

Владимир Путин иска да ескалира нещата, но възможностите му са все по-ограничени. Нарастващата честота и точност на украинските удари с дронове докараха най-тежката криза с горива в Русия от десетилетия. Путин обаче няма да се примири с поражението. Притиснат до стената, той ще прибегне до последния си шанс за ескалация, макар вариантите пред него да се свиват. Това пише колумнистът на FT Гидеон Рахман.

"НЕБЕТО ЩЕ РЕШИ ИЗХОДА ОТ ВОЙНАТА": ЗЕЛЕНСКИ ГОВОРИ ЗА НОВ ЕТАП ОТ КОНФЛИКТА С РУСИЯ

Определящата фаза на руската война срещу Украйна се измести от суша и море във въздух. Нещо повече, „битката в небето“ ще определи нейния изход. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Financial Times. Той добави, че Украйна вече е успяла да лиши Русия от победа на земята и да изтласка военноморските ѝ сили от по-голямата част от западната част на Черно море. Следователно въздушното пространство е станало решаващо.

НА ФОНА НА ПРОМЕНИ В РОЛЯТА НА САЩ: ЛИДЕРИТЕ НА НАТО НА КЛЮЧОВА СРЕЩА В ТУРЦИЯ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговите колеги от НАТО се събират днес в Турция за двудневна среща на върха, която се провежда в решаващ момент от историята на организацията, тъй като САЩ се оттеглят от традиционната си роля в областта на сигурността в Европа. Преди срещата в Анкара Тръмп настоя за "безусловна лоялност", след като някои страни от НАТО се възпротивиха да позволят на американските сили да използват техните бази за удари срещу Иран. Той отправи критика към големите европейски държави членки – Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания.

СТАРИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, КОИТО ПРОМЕНЯТ ВОЙНАТА В УКРАЙНА

Аеростатите (балони, дирижабли), макар и сред най-старите авиационни технологии, отново намират приложение във войната в Украйна - не като решаващо или възпиращо оръжие, а като част от продължаващото противопоставяне между авиационните иновации и системите за противовъздушна отбрана и електронна война, пише ливанското издание Al Mayadeen, което е известно като рупор на "Хизбула".