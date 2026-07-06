Новолуние в Рак на 14 юли 2026 г. - тайната на успеха!

На 14 юни 2026 г. в 12:43 ч. настъпва Новолуние в Рак. Ракът не харесва таблици и точни срокове. Как искате да се чувствате е много по-важно за тях. Вместо „Искам нова работа“, опитайте се да се съсредоточите върху фрази като „Искам да се чувствам нужен и в мир“. Емоционалните изявления през този период работят много по-добре от мислите за постигнати ключови показатели за ефективност. Ето кои са нещата, които е добре да направите и трябва да избягвате в периода на Новолунието.

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Почистете дома си

Буквално. Почистете гардероба си, сменете спалното бельо и подредете нещата си така, че пространството да е вдъхновяващо. Ракът разглежда комфорта като форма на грижа за себе си и в деня на новолунието това не е просто ежедневна задача, а истински (и много полезен) ритуал.

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Обадете се на семейството си

Дори и да сте го отлагали от дълго време. Новолунието в Рак смекчава стари оплаквания и насърчава помирението без излишна драма.

Погрижете се за тялото и диетата си

Ракът управлява гърдите и храносмилането, така че това Новолуние е добър ден за приготвяне на нещо просто и топло, за наслада на спокойна вечеря със себе си или с любимите хора и за избягване на закуски набързо.

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Позволете си да слушате себе си

Ако ви се иска да отговаряте по-малко на съобщения и да мълчите, това е добре. Новолунието в Рак е свързано с това да слушате себе си и да не сте винаги на разположение на всички.

Не подписвайте договори

Ретроградният Меркурий в Рак не е най-подходящото време за договори, преместване или закупуване на недвижими имоти. Ако можете да го отложите за няколко седмици, определено го направете.

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Потушете емоциите

Ракът подчертава чувствителността и в момента е лесно да кажете повече, отколкото си мислите. Ако се задава сериозен разговор, дайте си почивка поне до 23 юли, когато Меркурий ще приключи ретроградния си период.

Без важни решения и ремонти

Темата за дома става все по-остра, но точно затова решенията, взети днес, трябва да бъдат преосмислени след няколко дни с хладна глава.

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Не игнорирайте умората

Ако новолунието ви кара да се чувствате сънливо и ви кара да се сгушите под завивките, най-добре е да не се опитвате да се правите на герои – това е част от процеса.

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