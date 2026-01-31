От ретрограден Меркурий до слънчево затъмнение: Какво я очаква всяка зодия през февруари

Астролозите предупреждават за свиреп февруари и космическа буря - от ретрограден Меркурий до слънчево затъмнение, бъдете внимателни, пише "Sensa"

Според астрологичните прогнози, ни предстои период, описан като истинска космическа буря, интензивен период, в който енергиите се сблъскват, едновременно тласкайки ни напред и дърпайки ни назад . Началото на тазгодишния сезон на затъмненията и първият ретрограден Меркурий, подправени от навлизането на мощния Сатурн в нов знак - създават усещане за шофиране с единия крак на газта, а другия на спирачката, и носят непредсказуемост, емоционална интензивност и обрати на съдбата.

Началото на сезона на затъмненията - навлизане в нова ера

Още: Нещо голямо усуква Меркурий

Централното събитие на месеца е 17 февруари , когато ще преживеем пръстеновидно затъмнение на Слънцето в знака на Водолей . Затъмненията винаги са били разглеждани като космически катализатори на промяната, моменти, които ускоряват съдбата ни и носят неочаквани начала или краища.

Тъй като това се случва във Водолей, знакът на иновациите, технологиите, социалните движения и колективното съзнание, влиянието му ще бъде фокусирано върху тези области.

Меркурий във Водолей до 14 февруари - как ще се отрази на всяка зодия

Можем да очакваме внезапни проблеми в технологиите, но също така и сътресения в социалните ни среди и онлайн общностите. Допълнителна непредсказуемост носи напрегнатият аспект с Уран, управителят на Водолей, който засилва енергията на радикална промяна и освобождаване от стари модели.

Това слънчево затъмнение отваря така наречения портал на затъмнението, периодът между него и пълното лунно затъмнение, което следва на 3 март . Времето в портала се счита за особено флуидно, където събитията се случват бързо и решенията, взети тогава, често имат дългосрочни последици.

Още: Меркурий в Рак oт 8 юни 2025 - какво ще донесе на всяка зодия

Интересно е, че затъмнението съвпада и с Китайската нова година , с която започва годината на Огнения кон , символ на динамика, страст и неразрушима енергия.

Сблъсък с ретрограден Меркурий

Сякаш енергията на затъмнението не беше достатъчна, само девет дни по-късно, на 26 февруари, Меркурий започва първата си ретроградна динамика за годината, в чувствителния и интуитивен знак Риби.

Меркурий, планетата на комуникацията, логиката, пътуванията и технологиите, когато се движи ретроградно, традиционно носи недоразумения, забавяния, сривове и необходимост от преразглеждане . Но ретроградният Меркурий във водния знак Риби носи особена тежест. Вместо чисто технически въпроси, предизвикателствата ще бъдат оцветени от емоции .

Още: Астрономи подозират, че Меркурий е жертва на сблъсък на планети

Логиката отстъпва място на интуицията , границите се размиват, а комуникацията става объркваща и отворена за погрешно тълкуване. Очаквайте увеличаване на неизказаните очаквания и решенията, взети под влияние на емоциите, а не на разума. Неговото влияние, чрез така наречената сянка, ще започне да се усеща още на 11 февруари, като постепенно ще се внесе объркване в дните преди затъмнението.