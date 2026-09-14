Пълнолуние на 26 септември 2026 г.: Пригответе се за важни решения

На 26 септември от 19:48 часа ще настъпи Пълнолуние в знака на Овена. Това астрологично събитие обещава да бъде емоционално и изпълнено със събития. Ще започнете да действате по-смело и най-накрая ще спрете да отлагате важни решения за по-късно. В същото време на преден план ще излязат и отношенията с близките... Как да намерите баланс между собствените си желания и интересите на другите?

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Характеристики

Основната тема на предстоящото астрологично събитие е балансът между собствените желания и отношенията с другите. Луната в Овен може да засили желанието да действате смело и да не чакате някой друг да вземе решение вместо вас. Ако отдавна сте отлагали важен разговор или постоянно сте се съгласявали на неудобни условия в името на спокойствието на някой друг, в края на септември може да искате да обърнете планини със собствените си усилия и да разрежете всички възли, които не ви подхождат.

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От друга страна, слънцето във Везни също влиза в играта. Този знак в астрологията се свързва с взаимоотношения, компромиси и способност за преговори. Затова Пълнолунието би искало да ви предложи да решите сериозна житейска задача и да си зададете спешен въпрос - как да правите това, което искате, и същевременно да не пренебрегвате чувствата на другите хора?

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Без намеци

Представете си, че искате да прекарате уикенда у дома, а партньорът ви мечтае да отидете някъде заедно с вас. Или искате да смените работата си, но родителите ви уверяват, че няма да намерите по-добър вариант... В такива ситуации е важно да не избирате една от двете крайности. Разбира се, не е необходимо постоянно да се поддавате, а да действате според принципа „Не ме интересува какво искате!“ — също не е най-добрият вариант. Астролозите препоръчват да се опитате да намерите решение, което ще устройва и двете страни. Да, понякога се налага да говорите за това. И не с намеци, а с думи.

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