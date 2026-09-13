Лунен хороскоп за седмицата 14-20 септември 2026 г.

Луната има своето важно значение не само за приливите и отливите, но и като цяло върху живота ни и най-вече е много важна за жените. Всеки лунен ден има своето значение и него може да се извадят важни съвети, за да е успешен денят ни. Ето какъв е лунният хороскоп за всеки един от дните от 14 до 20 септември 2026 г.

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Понеделник, 14 септември

Ден, в който всички ние трябва да избираме между добро и зло – няма как да го избегнем. Нашето непосредствено бъдеще до голяма степен зависи от решението, което вземаме – с нашите решения и нашите избори ние очертаваме житейската си програма за месеци, дори години напред, така че е изключително важно да проявим мъдрост и предпазливост.

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Вторник, 15 септември

Ден, в който решителните действия ще доведат до драматични промени във вашия професионален и личен живот. Колкото и парадоксално да звучи, е необходимо да се движите напред постепенно и да бързате бавно. Най-добре е да избягвате резки движения в този момент; всяка стъпка трябва да бъде обмислена и изчислена. Само тогава ще можете да избегнете проблеми, които иначе биха били възможни.

Сряда, 16 септември

Астролозите смятат този ден за време на любовта, когато е нежелателно открито да изразявате недоволството си. Това важи особено за отношенията с близки: семейство, любими хора, родители, деца и приятели. Оплакването от съдбата също не е препоръчително: ако приемете всичко такова, каквото е, звездите ще бъдат благосклонни към вас и ще ви помогнат да направите живота си по-добър.

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Четвъртък, 17 септември

Ден, в който всякакви изречени думи – независимо дали са умишлени или неволни – могат да се материализират почти мигновено, правейки живота ни по-лесен или, обратно, по-труден. Затова е необходимо внимателно да претегляте и контролирате всичко, което казвате, за да не получите нещо напълно ненужно вместо това, което очаквате и желаете.

Петък, 18 септември

Ден на радикални, революционни промени, които ще засегнат както самия човек, така и всички области от живота му, без изключение. Нашият свят е устроен по такъв начин, че старото винаги се заменя с ново и към това трябва да се отнасяме с разбиране. Освен това, като откажете необичайна, но обещаваща възможност, можете да загубите много, докато като поемете риск, можете да спечелите, така че решението в крайна сметка е на всеки от нас.

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Събота, 19 септември

Мотото на този ден е повишена предпазливост, която трябва да се спазва във всички области на живота. Обикновено през това време астролозите съветват да си останете вкъщи, което е много по-лесно да се направи през уикенда, отколкото през делничния ден. Особено препоръчително е да избягвате общуването с хора, от които не знаете какво да очаквате – например неадекватни личности или такива под влиянието на алкохол.

Неделя, 20 септември

Ден, в който – няма да ни е трудно през уикенда – трябва да посветим поне част от вниманието си на близките, особено на семейството. Важно е да помним, че подобно общуване е необходимо не толкова на нашите близки, въпреки че те със сигурност се нуждаят от него, колкото на самите нас: можем да получим духовна топлина, а заедно с нея и ценни съвети, само от семейството и близките си – трябва да се възползваме от тази възможност.

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