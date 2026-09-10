Венера в Скорпион: Щастие за три от зодиите

От 10 септември до 25 октомври планетата на любовта Венера ще бъде в знака на Скорпиона. Венера ще навлезе в ретроградно движение в Скорпион на 6 октомври, а първият транзит ще продължи до 25 октомври, когато ще започне своето ретроградно движение и ще се върне в знака на Везните до 13 ноември. Три зодии ще усетят най-силно влиянието на това астрологично събитие.

Венера

Венера, планетата на красотата и лекотата, свикнала да угажда и очарова, се премества в знака на Скорпион и е принудена да премахне всичко повърхностно и да се срещне с истинската същност на желанието, обичта, страстта - с това, което обикновено се крие под красивата черупка на взаимоотношенията.

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Скорпион

Скорпионът е фиксиран воден знак, управляван от Плутон и Марс. Този знак носи тройна символика: скорпионът (жилещ, защитаващ се до последно), змията (мъдрост и отрова едновременно) и фениксът (най-висшата проява на знака - способността да изгори напълно и да се прероди отново). Венера, намирайки се тук, е принудена да измине целия този път: от инстинктивната защита и недоверието - през отровата на ревността и обсебването - до най-висшата форма на любов, способна на трансформация и прераждане след най-дълбоките кризи.

Във Везни Венера предпочита баланса, компромиса и красивата повърхност на взаимоотношенията. В Скорпион тя изисква нещо съвсем различно – дълбочина и готовност да разкрие това, което обикновено е скрито дори от най-близките хора.

Задълбочаване

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Това е време, когато повърхностните, случайни връзки или имат шанс да се задълбочат до наистина интимно ниво, или се разпадат, неспособни да издържат на изискванията за автентичност. Ревността, желанието за контрол и нуждата от изключителност във връзките се засилват – Скорпионите не могат да понасят разделено внимание. И все пак, в същото време, именно сега е възможна рядката интимност, когато двама души наистина се виждат без маски – с всичките си страхове, рани и потиснати желания.

Необвързаните хора могат да почувстват магнетично, почти неконтролируемо привличане към някого – под влиянието на транзита на Венера през Скорпион, Венера рядко се влюбва тихо и спокойно; по-често това се усеща като привличане, на което е трудно да се устои.

По време на транзита на Венера в Скорпион, това, което изглежда като криза във връзката или финансова криза, всъщност е покана за сваляне на маските и свързване с реалния свят. Именно чрез тази среща се появява рядка, но наистина трайна интимност.

Благоприятен период

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Струва си да се отбележи, че за водните знаци – Рак, Скорпион и Риби – транзитът на Венера в Скорпион е особено благоприятен период. И трите знака принадлежат към един и същ елемент – Вода – което означава, че дълбочината, интуицията и емоционалната интензивност, носени от Венера в Скорпион, се усещат естествено и у дома.

Скорпион

Скорпионът преживява този транзит най-ярко – Венера посещава собствения си знак, засилвайки магнетизма, привлекателността и дълбочината на чувствата си. Това е време, когато Скорпионите са особено способни да очароват другите и техните взаимоотношения придобиват интензивността и автентичността, които винаги са търсили.

Рак

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Ракът, в хармоничен воден тригон със Скорпион, получава мощна подкрепа по въпросите, свързани с дома, семейството и близките взаимоотношения. През този период емоционалната връзка с партньор или семейство се задълбочава без напрежение или ненужен стрес, а грижите, вложени във връзката, се отплащат стократно.

Риби

Рибите, също в тригон със Скорпион, преживяват този транзит като прилив на вдъхновение и фина чувственост. Интуитивната им връзка с партньора се засилва, артистичното им възприятие за света расте, а способността им за любов става по-състрадателна, дълбока и прощаваща.

И трите знака трябва да използват тези седмици, за да си позволят да бъдат искрени в чувствата си – водната стихия сега работи не срещу тях, а като мощен съюзник, помагайки им да изградят наистина дълбоки, доверчиви връзки.

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