Радар за икономика: Най-важните новини на 14 септември 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 14 септември 2026 г.

Еврото не беше записвало такъв курс спрямо долара в последния месец

След като на 11 септември (петък) курсът на еврото падна под психологическата граница от 1,16 спрямо щатския долар за първи път от доста време насам, единната европейска валута започна новата седмица с рекордно ниски нива за последния месец. Последно такива равнища бяха наблюдавани на 5 август, когато еврото се котираше на 1,1551 спрямо американската валута. В последния месец пък най-близкото ниво до днешния курс бе отчетено на 14 август - 1,1567.

Още: Еврото не беше записвало такъв курс спрямо долара в последния месец

Цената на петрола скочи още заради тръбопровода на Саудитска Арабия, заобикалящ Ормуз

Цените на суровия петрол се качиха още нагоре в началото на новата седмица, след като Саудитска Арабия затвори своя ключов нефтопровод, който заобикаля Ормузкия проток. Дронове, изстреляни от Ирак, повредиха нефтопровода „Изток-Запад“ в четвъртък, принуждавайки саудитското правителство да затвори ключовата артерия за петрол. Рияд не е разкрил колко сериозни са повредите по нефтопровода, нито колко дълго той ще остане затворен.

Снимка: Getty Images

Още: Цената на петрола скочи още заради тръбопровода на Саудитска Арабия, заобикалящ Ормуз

Оказала се зависима от Путин, Германия е платила огромна цена за кризата с газа от 2022 г.

Подкрепата за германските потребители по време на газовата криза, последвала началото на войната на Русия в Украйна през 2022 г., е струвала на правителството в Берлин над 50 милиарда евро. С тази информация излязоха местните издания Bild и Süddeutsche Zeitung, цитирайки отговор на Федералното министерство на финансите на запитване от парламентарната група на Партията на зелените. В отговора се посочва, че правителството е изразходвало общо 50,4 милиарда евро, за да облекчи тежестта върху гражданите по време на енергийната криза и да стабилизира пазарите.

Още: Оказала се зависима от Путин, Германия е платила огромна цена за кризата с газа от 2022 г.