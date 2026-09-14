Потушиха напълно пожара в базата за боеприпаси на "ЕМКО" край Габрово

Пожарът в складовата база за боеприпаси на фирма „ЕМКО“ край габровското село Горни Върпища е окончателно потушен. Обстановката в района постепенно се нормализира, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Габрово. Според категоричната оценка на експертите към момента няма опасност от повторно възпламеняване. На мястото вече са извършени и първоначалните действия по разследването.

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Допълнителната охрана е прекратена

Заради отпадането на опасността е преустановена и допълнителната охрана на района, разпоредена от директора на ОДМВР – Габрово. Тя беше въведена за гарантиране на сигурността след възникването на пожара и докато се извършваха първоначалните процесуално-следствени действия.

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Въпреки нормализирането на обстановката достъпът до складовата база остава строго ограничен. Причината е, че за обекта се прилагат специалните правила за достъп до обекти, свързани с националната сигурност. Към момента охраната на базата се осъществява от фирмата, която стопанисва обекта, съобщават още от полицията.

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