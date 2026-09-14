"Играхме срещу два отбора - Лудогорец и съдиите. Ако кажа нещо, следва картон"

Треньорът на Септември Симао Фрейташ не скри разочарованието си от съдийството след мача с Лудогорец, загубен с 1:2 в Разград. Наставникът бе категоричен, че тимът му е трябвало да се справя не само с "орлите", но и с реферите. Фрейтас заяви, че решенията на арбитрите са били в ущърб на неговия отбор и призова за повече феърплей.

Симао Фрейташ се оплака от съдийството в мача с Лудогорец

"Трудно е, когато трябва да играеш срещу два отбора. Играхме срещу два отбора – Лудогорец и още един. Дали имам предвид съдиите? Да, имам предвид съдиите", заяви Фрейташ след срещата.

Наставникът продължи с критиките към арбитрите, като обърна внимание и на различния критерий при отсъжданията. "Всичко е фал срещу нас. И обратното. Нищо не мога да кажа, защото това е жълт картон. Ако от другия отбор кажат нещо, няма картон", коментира той.

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Фрейтас бе категоричен, че съдийството е повлияло на развитието на срещата и призова за равнопоставеност на терена. "Реферът пречи, а това не е честно. Ние искаме феърплей", каза още наставникът.

Въпреки разочарованието от резултата и съдийските решения, Фрейтас похвали своите футболисти за представянето им и отдадеността в двубоя. "Горд съм от играчите. Дават всичко от себе си. Имахме силни моменти", завърши треньорът.

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