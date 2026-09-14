САЩ удариха втората най-голяма руска банка ВТБ със санкции заради Иран

В рамките на операция "Икономически изгнаник", Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на втората най-голяма руска банка - ВТБ. Санкциите всъщност са за заобикаляне на американските санкции срещу Иран - "включително установяването на кореспондентски отношения със санкционирани ирански банки". Това гласи официално съобщение на сайта на американското финансово министерство.

Цялото имущество и интереси в собственост на ВТБ, които се намират в Съединените щати или са във владение или контрол на американски лица, са блокирани и трябва да бъдат докладвани на OFAC. Освен това, всички, които притежават, пряко или непряко, индивидуално или съвкупно, 50 процента или повече от едно или повече блокирани (юридически) лица, също са блокирани. Ако не са разрешени от OFAC или освободени, разпоредбите на OFAC като цяло забраняват всички транзакции от американски лица, както и транзакции в рамките на Съединените щати (или транзитно преминаващи), които включват имущество или интереси, собственост на блокирани лица.

Нарушенията на санкциите на САЩ могат да доведат до налагане на граждански или наказателни санкции на американски и чуждестранни лица. Физически лица, намиращи се в САЩ или в чужбина, които предоставят информация за нарушения на санкциите, могат да получат награда, стига предоставената от тях информация да доведе до парични санкции за нарушителите за над 1 000 000 долара.

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OFAC уточнява: "ВТБ Банк, една от най-големите финансови институции в Русия, отвори банкови офиси в Иран през последните години, за да формализира по-тясна банкова координация с иранския режим и да разшири търговията между двете страни. През последните 3 години ВТБ Банк установи кореспондентски банкови отношения със санкционирани ирански финансови институции и започна да предприема стъпки за увеличаване на присъствието си в Техеран през януари 2025 година. ВТБ Банк предприе стъпки за преместване на милиарди замразени ирански активи и създаде система за разплащане чрез кореспондентски сметки в ирански риали и руски рубли с цел увеличаване на двустранната търговия (между Русия и Иран)".

В рамките на "Икономически изгнаник", САЩ казват, че са локализирали мрежите, посредниците и финансовите канали, които Иран използва за контрабанда на петрол, избягване на санкции и финансиране на тероризъм. И добавят - всеки, който улеснява прането на пари или заобикалянето на санкции от името на Иран, рискува да бъде откъснат от финансовата система на САЩ, която е водещата в света.

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Източник: Финансово министерство на САЩ