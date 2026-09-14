Лудогорец не изпусна Левски! "Орлите" оцеляха срещу Септември и се залепиха за върха

Лудогорец постигна трудна, но изключително важна победа с 2:1 над Септември в последния мач от 9-ия кръг на Първа лига. "Орлите" имаха сериозно игрово и териториално предимство в големи периоди от срещата и стигнаха до успеха след попадения на Ивайло Чочев и Агибу Камара. В края обаче столичани върнаха интригата чрез Херард Францети и домакините трябваше да треперят за трите точки.

Чочев даде аванс на Лудогорец

Разградчани можеха да поведат още в началото. Само седем секунди след първия съдийски сигнал Бърнард Текпетей бе изведен зад отбраната, но стреля право във вратаря Владимир Иванов. Малко след това стражът отново спаси удар на Кайо Видал.

Лудогорец все пак стигна до гол в 21-вата минута. След изпълнение на корнер се получи разбъркване в наказателното поле, а Ивайло Чочев се възползва и с глава изпрати топката във вратата за 1:0. Преди това Сон бе отбелязал, но попадението бе отменено заради игра с ръка на Чочев.

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Камара удвои, Францети върна интригата

След почивката Лудогорец отново започна по-активно, а Кайо Видал пропусна отлична възможност да удвои. Това все пак се случи в 59-ата минута. Владимир Иванов сгреши при изнасянето, Агибу Камара отне топката пред наказателното поле и хладнокръвно реализира за 2:0.

Септември обаче не се предаде. В 82-рата минута Андре Либерал свали топката за Херард Францети, който с прецизен удар от границата на наказателното поле намали на 1:2 и върна напрежението на "Хювефарма Арена".

Лудогорец се доближи до Левски

В 86-ата минута Лудогорец бе близо до трети гол, но ударът на Ерик Маркуш срещна напречната греда. С успеха "орлите" събраха 23 точки и остават втори в класирането, само на две зад лидера Левски, който има 25. ЦСКА е с 20 точки и мач по-малко.

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