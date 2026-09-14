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Проучване: "Алтернатива за Германия" увеличава още преднината си

14 септември 2026, 23:34 часа 704 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Проучване: "Алтернатива за Германия" увеличава още преднината си

"Алтернатива за Германия" продължава да вдига подкрепата си. Партията достига 30% одобрение в национално проучване за пръв път в своята история. Този резултат отваря 10 пункта преднина пред сега управляващата коалиция на Фридрих Мерц, която се ползва с одобрение от 20%.

Партията, която получи 20,8% на федералните избори през 2025 г., набра почти 10 пункта за 18 месеца, докато управляващата коалиция се разпада. СПД е едва с 11%. Припомняме, че предстоят избори в Берлин и Мекленбург-Ворпомен след шест дни.

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проучване Алтернатива за Германия Фридрих Мерц
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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