Проучване: "Алтернатива за Германия" увеличава още преднината си

"Алтернатива за Германия" продължава да вдига подкрепата си. Партията достига 30% одобрение в национално проучване за пръв път в своята история. Този резултат отваря 10 пункта преднина пред сега управляващата коалиция на Фридрих Мерц, която се ползва с одобрение от 20%.
NEW: AfD hits 30% in a national poll for the first time.— Clash Report (@clashreport) September 14, 2026
10 points ahead of Merz's CDU/CSU at 20%.
The party that got 20.8% in the 2025 federal election has gained nearly 10 points in 18 months while the governing coalition crumbles.
SPD at just 11%.
The "firewall" against… pic.twitter.com/2GLQ6P7v9D
Партията, която получи 20,8% на федералните избори през 2025 г., набра почти 10 пункта за 18 месеца, докато управляващата коалиция се разпада. СПД е едва с 11%. Припомняме, че предстоят избори в Берлин и Мекленбург-Ворпомен след шест дни.
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