Тежките решения пред ЕС: Говори Илхан Кючюк (ВИДЕО)

Успяхме да съберем хора с различни гледни точки: на експерти, министри, хора, които са част от оперативната политика. Това заяви евродепутатът Илхан Кючюк, коментирайки, бъдещето на Балканите в ЕС, което ще се дискутира на предстоящ форум тази седмица в София.

Турция е страна, която е със статут на кандидат-член и също ще присъства на форума, подчерта Кючюк. Той посочи, че ЕС и Анкара имат много въпроси, по които продължават да си сътрудничат. Грешката беше, че започна да се използва терминът “Западни Балкани”, вместо “Балкани”. Балканите са неделими и мисля, че това е по-коректният термин, посочи Кючюк.

В Речта за състоянието на съюза Урсула Фон дер Лайен не трябва подхожда с нови инициативи, защото такива през годините бяха направени много. Днес въпросът на въпросите е икономиката и сигурността в ЕС. Тук дори не говоря за войните, които се водят на границата на ЕС. Говоря за вътрешната сигурност. Тук трябва да търсим солидаризиране с държавите членки. Ние трябва да направим така, че ЕС да бъде легитимен пред своите граждани като организация, която заслужава доверие, категоричен е Кючюк.

Обвинението, че ЕС е твърде бавен на моменти, продължава да съществува, каза още евродепутатът. Той посочи, че изкуственият интелект в момента се развива с бясна скорост, така че няма регулация, която да може да го спре.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.