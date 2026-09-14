Не смей да прекъсваш играта! Допамин за днес

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Когато гледачът ти си счупи крака, а ти си майстор на драмата: Допамин за днес
Както знаем, не котките ни се подчиняват, а ние на тях. Затова когато играете с котка, не си и помисляйте да променяте правилата, които тя е определила. Сложете си ръката точно там, където тя иска, а тя ще прецени как и дали изобщо играта ще продължи.
Funny Cat Behavior Appreciation, Adorable and Weird Pet Moments#CatVideos #PetFunny #CuteAnimals pic.twitter.com/tAamcogaIK— Andrew_David7225 (@ADavid722591396) September 7, 2026
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