Енергиен хороскоп за 14–20 септември 2026 г.

В тази седмица, в която става преходът към есенното равноденствие, трябва да се пазите от емоционална зависимост и импулсивни материални разходи.
♈ ОВЕН (21 март – 19 април)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (60%)
Чакра на фокус: Муладхара (Коренна) — заземяване на волята
Цвят за презареждане: Тъмночервено или Графит
Кристал за баланс: Хематит
Енергиен пик: Четвъртък — добър момент за физическо натоварване и практични задачи.
Енергиен теч: Безпокойство от бавното развитие на текущи проекти.
Енергиен щит: Ходете пеша поне 20 минути на ден, като съзнателно стъпвате здраво с цяло ходило.
♉ ТЕЛЕЦ (20 април – 20 май)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (95%)
Чакра на фокус: Анахата (Сърдечна) — вътрешен комфорт и баланс
Цвят за презареждане: Изумруденозелено
Кристал за баланс: Нефрит
Енергиен пик: Понеделник и вторник — силен финансов и личен подем, перфектен за дългосрочни инвестиции.
Енергиен теч: Прекален инат и съпротива срещу гъвкави промени.
Енергиен щит: Разтягане сутрин сред зеленина ще подейства добре на организма ви и ще ви влее сила.
♊ БЛИЗНАЦИ (21 май – 20 юни)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (65%)
Чакра на фокус: Аджна (Трето око) — умствена яснота
Цвят за презареждане: Индиго
Кристал за баланс: Содалит
Енергиен пик: Сряда — добър момент за учение, анализи и подреждане на сложна документация.
Енергиен теч: Прекалено много повърхностни разговори, които изпразват менталния ви резерв.
Енергиен щит: Ограничете времето си пред екрани с 30% и правете 5-минутни паузи в пълна тишина.
♋ РАК (21 юни – 22 юли)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (80%)
Чакра на фокус: Свадхистана (Сакрална) — творческа и емоционална защита
Цвят за презареждане: Оранжево-кехлибарен
Кристал за баланс: Сердолик
Енергиен пик: Петък — интуицията ви работи на максимално ниво, у дома цари хармония, моментът предразполага към творчество.
Енергиен теч: Страх от промяна на статуквото и задържане на токсични спомени.
Енергиен щит: Пийте вода с резенче лимон или портокал сутрин, настройвайки се за плавно пречистване.
♌ ЛЪВ (23 юли – 22 август)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (75%)
Чакра на фокус: Манипура (Слънчев сплит) — вътрешна устойчивост
Цвят за презареждане: Златистожълто
Кристал за баланс: Тигрово око
Енергиен пик: Неделя — време за разкошна почивка и презареждане с най-близките.
Енергиен теч: Ще настъпи ако се опитате да поемете отговорност за чужди грешки.
Енергиен щит: Носете аксесоар с тигрово око или златен детайл, който да ви помогне да отстоявате личните си граници.
♍ ДЕВА (23 август – 22 септември)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (90%)
Чакра на фокус: Вишудха (Гърлена) — точно изразяване
Цвят за презареждане: Синьо-зелено (Тюркоаз)
Кристал за баланс: Амазонит
Енергиен пик: Вторник и сряда — върхова ефективност, идеално за приключване на важни проекти.
Енергиен теч: Прекалена критика към колеги или близки.
Енергиен щит: Изричайте утвърждението: „Приемам нещата такива, каквито са, и пазя вътрешния си мир“.
♎ ВЕЗНИ (23 септември – 22 октомври)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (80%)
Чакра на фокус: Анахата (Сърдечна) — романтика и естетика
Цвят за презареждане: Светлорозов
Кристал за баланс: Розов кварц
Енергиен пик: Събота — прекрасен ден за културни събития, любовни срещи и пазаруване на скъпи вещи.
Енергиен теч: Нерешителност и опит да намерите компромис, където е нужно просто твърдо „Не“.
Енергиен щит: Затворете очи и вдишайте дълбоко през носа, визуализирайки розова светлина около сърцето си.
♏ СКОРПИОН (23 октомври – 21 ноември)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (85%)
Чакра на фокус: Сахасрара (Коронна) — висша интуиция
Цвят за презареждане: Тъмновиолетов
Кристал за баланс: Аметист
Енергиен пик: Четвъртък — момент за задълбочен анализ, духовни практики и разрешаване на заплетени казуси.
Енергиен теч: Вманиачаване в тайни и подозрения без доказана основа.
Енергиен щит: Запалете свещ с аромат на лавандула вечер за изчистване на пространството.
♐ СТРЕЛЕЦ (22 ноември – 21 декември)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (70%)
Чакра на фокус: Муладхара (Коренна) — реален график
Цвят за презареждане: Шоколадовокафяво
Кристал за баланс: Опушен кварц
Енергиен пик: Понеделник — чудесна енергия за спорт, нови идеи и организация на предстоящи пътувания.
Енергиен теч: Отегчение от досадни формалности.
Енергиен щит: Разделете задълженията си на кратки интервали от 25 минути работа и 5 минути почивка.
♑ КОЗИРОГ (22 декември – 19 януари)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (90%)
Чакра на фокус: Манипура (Слънчев сплит) — авторитет и контрол
Цвят за презареждане: Тъмносин или Бордо
Кристал за баланс: Черен турмалин
Енергиен пик: Вторник и четвъртък — постигане на високи резултати и признание.
Енергиен теч: Претоварване от работа и пренебрегване на съня.
Енергиен щит: Направете си гореща вана с морска сол преди лягане.
♒ ВОДОЛЕЙ (20 януари – 18 февруари)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (65%)
Чакра на фокус: Аджна (Трето око) — нови визии
Цвят за презареждане: Електриково синьо
Кристал за баланс: Флуорит
Енергиен пик: Сряда — иновативно мислене, създаване на нови контакти и работа по онлайн проекти.
Енергиен теч: Усещане, че ежедневните ангажименти не ви оставят никаква свобода.
Енергиен щит: Опитайте ново хоби за разчупване на рутината.
♓ РИБИ (19 февруари – 20 март)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (75%)
Чакра на фокус: Свадхистана (Сакрална) — емоционален баланс
Цвят за презареждане: Морскосиньо или Сребристо
Кристал за баланс: Аквамарин
Енергиен пик: Петък и неделя — дълбоко творческо вдъхновение, хармония с партньора и релакс.
Енергиен теч: Меланхолия по миналото и попиване на чужди тревоги.
Енергиен щит: Слушайте релаксираща музика с природни звуци (водопад, дъжд) за изчистване на аурата.