Енергиен хороскоп за 14–20 септември 2026 г.

В тази седмица, в която става преходът към есенното равноденствие, трябва да се пазите от емоционална зависимост и импулсивни материални разходи.

♈ ОВЕН (21 март – 19 април)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (60%)

Чакра на фокус: Муладхара (Коренна) — заземяване на волята

Цвят за презареждане: Тъмночервено или Графит

Кристал за баланс: Хематит

Енергиен пик: Четвъртък — добър момент за физическо натоварване и практични задачи.

Енергиен теч: Безпокойство от бавното развитие на текущи проекти.

Енергиен щит: Ходете пеша поне 20 минути на ден, като съзнателно стъпвате здраво с цяло ходило.

♉ ТЕЛЕЦ (20 април – 20 май)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (95%)

Чакра на фокус: Анахата (Сърдечна) — вътрешен комфорт и баланс

Цвят за презареждане: Изумруденозелено

Кристал за баланс: Нефрит

Енергиен пик: Понеделник и вторник — силен финансов и личен подем, перфектен за дългосрочни инвестиции.

Енергиен теч: Прекален инат и съпротива срещу гъвкави промени.

Енергиен щит: Разтягане сутрин сред зеленина ще подейства добре на организма ви и ще ви влее сила.

♊ БЛИЗНАЦИ (21 май – 20 юни)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (65%)

Чакра на фокус: Аджна (Трето око) — умствена яснота

Цвят за презареждане: Индиго

Кристал за баланс: Содалит

Енергиен пик: Сряда — добър момент за учение, анализи и подреждане на сложна документация.

Енергиен теч: Прекалено много повърхностни разговори, които изпразват менталния ви резерв.

Енергиен щит: Ограничете времето си пред екрани с 30% и правете 5-минутни паузи в пълна тишина.

♋ РАК (21 юни – 22 юли)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (80%)

Чакра на фокус: Свадхистана (Сакрална) — творческа и емоционална защита

Цвят за презареждане: Оранжево-кехлибарен

Кристал за баланс: Сердолик

Енергиен пик: Петък — интуицията ви работи на максимално ниво, у дома цари хармония, моментът предразполага към творчество.

Енергиен теч: Страх от промяна на статуквото и задържане на токсични спомени.

Енергиен щит: Пийте вода с резенче лимон или портокал сутрин, настройвайки се за плавно пречистване.

♌ ЛЪВ (23 юли – 22 август)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (75%)

Чакра на фокус: Манипура (Слънчев сплит) — вътрешна устойчивост

Цвят за презареждане: Златистожълто

Кристал за баланс: Тигрово око

Енергиен пик: Неделя — време за разкошна почивка и презареждане с най-близките.

Енергиен теч: Ще настъпи ако се опитате да поемете отговорност за чужди грешки.

Енергиен щит: Носете аксесоар с тигрово око или златен детайл, който да ви помогне да отстоявате личните си граници.

♍ ДЕВА (23 август – 22 септември)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (90%)

Чакра на фокус: Вишудха (Гърлена) — точно изразяване

Цвят за презареждане: Синьо-зелено (Тюркоаз)

Кристал за баланс: Амазонит

Енергиен пик: Вторник и сряда — върхова ефективност, идеално за приключване на важни проекти.

Енергиен теч: Прекалена критика към колеги или близки.

Енергиен щит: Изричайте утвърждението: „Приемам нещата такива, каквито са, и пазя вътрешния си мир“.

♎ ВЕЗНИ (23 септември – 22 октомври)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (80%)

Чакра на фокус: Анахата (Сърдечна) — романтика и естетика

Цвят за презареждане: Светлорозов

Кристал за баланс: Розов кварц

Енергиен пик: Събота — прекрасен ден за културни събития, любовни срещи и пазаруване на скъпи вещи.

Енергиен теч: Нерешителност и опит да намерите компромис, където е нужно просто твърдо „Не“.

Енергиен щит: Затворете очи и вдишайте дълбоко през носа, визуализирайки розова светлина около сърцето си.

♏ СКОРПИОН (23 октомври – 21 ноември)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (85%)

Чакра на фокус: Сахасрара (Коронна) — висша интуиция

Цвят за презареждане: Тъмновиолетов

Кристал за баланс: Аметист

Енергиен пик: Четвъртък — момент за задълбочен анализ, духовни практики и разрешаване на заплетени казуси.

Енергиен теч: Вманиачаване в тайни и подозрения без доказана основа.

Енергиен щит: Запалете свещ с аромат на лавандула вечер за изчистване на пространството.

♐ СТРЕЛЕЦ (22 ноември – 21 декември)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (70%)

Чакра на фокус: Муладхара (Коренна) — реален график

Цвят за презареждане: Шоколадовокафяво

Кристал за баланс: Опушен кварц

Енергиен пик: Понеделник — чудесна енергия за спорт, нови идеи и организация на предстоящи пътувания.

Енергиен теч: Отегчение от досадни формалности.

Енергиен щит: Разделете задълженията си на кратки интервали от 25 минути работа и 5 минути почивка.

♑ КОЗИРОГ (22 декември – 19 януари)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (90%)

Чакра на фокус: Манипура (Слънчев сплит) — авторитет и контрол

Цвят за презареждане: Тъмносин или Бордо

Кристал за баланс: Черен турмалин

Енергиен пик: Вторник и четвъртък — постигане на високи резултати и признание.

Енергиен теч: Претоварване от работа и пренебрегване на съня.

Енергиен щит: Направете си гореща вана с морска сол преди лягане.

♒ ВОДОЛЕЙ (20 януари – 18 февруари)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (65%)

Чакра на фокус: Аджна (Трето око) — нови визии

Цвят за презареждане: Електриково синьо

Кристал за баланс: Флуорит

Енергиен пик: Сряда — иновативно мислене, създаване на нови контакти и работа по онлайн проекти.

Енергиен теч: Усещане, че ежедневните ангажименти не ви оставят никаква свобода.

Енергиен щит: Опитайте ново хоби за разчупване на рутината.

♓ РИБИ (19 февруари – 20 март)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (75%)

Чакра на фокус: Свадхистана (Сакрална) — емоционален баланс

Цвят за презареждане: Морскосиньо или Сребристо

Кристал за баланс: Аквамарин

Енергиен пик: Петък и неделя — дълбоко творческо вдъхновение, хармония с партньора и релакс.

Енергиен теч: Меланхолия по миналото и попиване на чужди тревоги.

Енергиен щит: Слушайте релаксираща музика с природни звуци (водопад, дъжд) за изчистване на аурата.