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Енергиен хороскоп за 14–20 септември 2026 г.

13 септември 2026, 11:00 часа 0 коментара
Снимка: Envato
Енергиен хороскоп за 14–20 септември 2026 г.

Съдържание:

В тази седмица, в която става преходът към есенното равноденствие, трябва да се пазите от емоционална зависимост и импулсивни материални разходи. 

♈ ОВЕН (21 март – 19 април) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (60%) 

Чакра на фокус: Муладхара (Коренна) — заземяване на волята 

Цвят за презареждане: Тъмночервено или Графит 

Кристал за баланс: Хематит

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Енергиен пик: Четвъртък — добър момент за физическо натоварване и практични задачи. 

Енергиен теч: Безпокойство от бавното развитие на текущи проекти. 

Енергиен щит: Ходете пеша поне 20 минути на ден, като съзнателно стъпвате здраво с цяло ходило. 

♉ ТЕЛЕЦ (20 април – 20 май) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (95%) 

Чакра на фокус: Анахата (Сърдечна) — вътрешен комфорт и баланс 

Цвят за презареждане: Изумруденозелено 

Кристал за баланс: Нефрит 

Енергиен пик: Понеделник и вторник — силен финансов и личен подем, перфектен за дългосрочни инвестиции. 

Енергиен теч: Прекален инат и съпротива срещу гъвкави промени.

Енергиен щит: Разтягане сутрин сред зеленина ще подейства добре на организма ви и ще ви влее сила. 

♊ БЛИЗНАЦИ (21 май – 20 юни) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (65%) 

Чакра на фокус: Аджна (Трето око) — умствена яснота 

Цвят за презареждане: Индиго 

Кристал за баланс: Содалит

Енергиен пик: Сряда — добър момент за учение, анализи и подреждане на сложна документация. 

Енергиен теч: Прекалено много повърхностни разговори, които изпразват менталния ви резерв. 

Енергиен щит: Ограничете времето си пред екрани с 30% и правете 5-минутни паузи в пълна тишина. 

♋ РАК (21 юни – 22 юли) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (80%) 

Чакра на фокус: Свадхистана (Сакрална) — творческа и емоционална защита 

Цвят за презареждане: Оранжево-кехлибарен 

Кристал за баланс: Сердолик

Енергиен пик: Петък — интуицията ви работи на максимално ниво, у дома цари хармония, моментът предразполага към творчество. 

Енергиен теч: Страх от промяна на статуквото и задържане на токсични спомени. 

Енергиен щит: Пийте вода с резенче лимон или портокал сутрин, настройвайки се за плавно пречистване. 

♌ ЛЪВ (23 юли – 22 август) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (75%) 

Чакра на фокус: Манипура (Слънчев сплит) — вътрешна устойчивост 

Цвят за презареждане: Златистожълто 

Кристал за баланс: Тигрово око 

Енергиен пик: Неделя — време за разкошна почивка и презареждане с най-близките. 

Енергиен теч: Ще настъпи ако се опитате да поемете отговорност за чужди грешки. 

Енергиен щит: Носете аксесоар с тигрово око или златен детайл, който да ви помогне да отстоявате личните си граници. 

♍ ДЕВА (23 август – 22 септември) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (90%) 

Чакра на фокус: Вишудха (Гърлена) — точно изразяване 

Цвят за презареждане: Синьо-зелено (Тюркоаз) 

Кристал за баланс: Амазонит 

Енергиен пик: Вторник и сряда — върхова ефективност, идеално за приключване на важни проекти. 

Енергиен теч: Прекалена критика към колеги или близки. 

Енергиен щит: Изричайте утвърждението: „Приемам нещата такива, каквито са, и пазя вътрешния си мир“. 

♎ ВЕЗНИ (23 септември – 22 октомври) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (80%) 

Чакра на фокус: Анахата (Сърдечна) — романтика и естетика 

Цвят за презареждане: Светлорозов 

Кристал за баланс: Розов кварц 

Енергиен пик: Събота — прекрасен ден за културни събития, любовни срещи и пазаруване на скъпи вещи. 

Енергиен теч: Нерешителност и опит да намерите компромис, където е нужно просто твърдо „Не“. 

Енергиен щит: Затворете очи и вдишайте дълбоко през носа, визуализирайки розова светлина около сърцето си. 

♏ СКОРПИОН (23 октомври – 21 ноември) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (85%) 

Чакра на фокус: Сахасрара (Коронна) — висша интуиция 

Цвят за презареждане: Тъмновиолетов 

Кристал за баланс: Аметист 

Енергиен пик: Четвъртък — момент за задълбочен анализ, духовни практики и разрешаване на заплетени казуси. 

Енергиен теч: Вманиачаване в тайни и подозрения без доказана основа. 

Енергиен щит: Запалете свещ с аромат на лавандула вечер за изчистване на пространството. 

♐ СТРЕЛЕЦ (22 ноември – 21 декември) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (70%) 

Чакра на фокус: Муладхара (Коренна) — реален график 

Цвят за презареждане: Шоколадовокафяво 

Кристал за баланс: Опушен кварц 

Енергиен пик: Понеделник — чудесна енергия за спорт, нови идеи и организация на предстоящи пътувания. 

Енергиен теч: Отегчение от досадни формалности. 

Енергиен щит: Разделете задълженията си на кратки интервали от 25 минути работа и 5 минути почивка. 

♑ КОЗИРОГ (22 декември – 19 януари) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (90%) 

Чакра на фокус: Манипура (Слънчев сплит) — авторитет и контрол 

Цвят за презареждане: Тъмносин или Бордо 

Кристал за баланс: Черен турмалин 

Енергиен пик: Вторник и четвъртък — постигане на високи резултати и признание. 

Енергиен теч: Претоварване от работа и пренебрегване на съня. 

Енергиен щит: Направете си гореща вана с морска сол преди лягане. 

♒ ВОДОЛЕЙ (20 януари – 18 февруари) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (65%) 

Чакра на фокус: Аджна (Трето око) — нови визии 

Цвят за презареждане: Електриково синьо 

Кристал за баланс: Флуорит 

Енергиен пик: Сряда — иновативно мислене, създаване на нови контакти и работа по онлайн проекти. 

Енергиен теч: Усещане, че ежедневните ангажименти не ви оставят никаква свобода. 

Енергиен щит: Опитайте ново хоби за разчупване на рутината. 

♓ РИБИ (19 февруари – 20 март) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (75%) 

Чакра на фокус: Свадхистана (Сакрална) — емоционален баланс 

Цвят за презареждане: Морскосиньо или Сребристо 

Кристал за баланс: Аквамарин 

Енергиен пик: Петък и неделя — дълбоко творческо вдъхновение, хармония с партньора и релакс. 

Енергиен теч: Меланхолия по миналото и попиване на чужди тревоги. 

Енергиен щит: Слушайте релаксираща музика с природни звуци (водопад, дъжд) за изчистване на аурата.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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