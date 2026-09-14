Войната в Украйна:

Пълни резултати на всички мачове в Първа лига през сезон 2026/27 - Лудогорец се възползва от грешката на Левски

14 септември 2026, 23:34 часа 76656 прочитания 0 коментара

След 14-годишна хегемония на Лудогорец, българският футбол доживя да види друг шампион! Левски размести пластовете през сезон 2025/26 и спечели 27-ма титла на България, а сега "сините" ще опитат да защитят титлата си през новата кампания 2026/27 в Първа лига. Отбори като ЦСКА и ЦСКА 1948 обаче също показват амбиции да се конкурират с Левски и Лудогорец. А останалите отбори от елита ще опитат да объркат сметките на основните претенденти за титлата, преследвайки своите цели в елита на България.

В настоящата статия Actualno.com ще събира всички резултати от мачовете в Първа лига през сезон 2026/27 - с актуална информация как е завършила всяка една среща след приключването ѝ. Сезонът започва на 17 юли - с двубой между Спартак Варна и ЦСКА 1948, а още същата вечер Левски стартира защитата на титлата си срещу новака Дунав. През април ще се изиграе последният 26-и кръг от редовния сезон в Първа лига, в който участват 14 отбора. А до края на май ще приключат и плейофите, които ще определят крайното класиране в шампионата.

Резултати в Първа лига 2026/27

Вижте още:

Пълна програма на всички мачове в Първа лига през сезон 2026/27

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Актуално класиране на всички отбори в Първа лига през сезон 2026/27

Резултати в Първа лига 2026/27

I кръг (17 - 20 юли)

17 юли, петък

19:00 часа - Спартак 1918 (Варна) 2:2 ФК ЦСКА 1948 (София)

21:15 часа - Левски (София) 2:1 Дунав (Русе)

18 юли, събота

19:00 часа - Септември (София) 1:1 Арда 1924 (Кърджали)

21:15 часа - Лудогорец 1945 (Разград) 1:0 Локомотив 1926 (Пловдив)

19 юли, неделя

19:30 часа - Ботев (Враца) 1:1 Черно море (Варна)

20 юли, понеделник

19:15 часа - Славия 1913 (София) 0:0 ЦСКА (София)

21:30 часа - Ботев (Пловдив) 1:1 Локомотив София 1929 (София)

II кръг (24 - 27 юли)

24 юли, петък

21:15 часа - Арда 1924 (Кърджали) 1:0 Славия 1913 (София)

25 юли, събота

19:00 часа - ФК ЦСКА 1948 (София) 2:1 Ботев (Враца)

21:15 часа - Локомотив София 1929 (София) 1:2 Левски (София)

26 юли, неделя

19:00 часа - Черно море (Варна) 0:3 Спартак 1918 (Варна)

21:15 часа - Локомотив 1926 (Пловдив) 2:1 Септември (София)

27 юли, понеделник

19:00 часа - Дунав (Русе) 0:2 Лудогорец 1945 (Разград)

21:15 часа - ЦСКА (София) 3:2 Ботев (Пловдив)

III кръг (31 юли - 3 август)

31 юли, петък

19:00 часа - Славия 1913 (София) 1:1 Локомотив София 1929 (София)

21:15 часа - ФК ЦСКА 1948 (София) 2:1 Арда 1924 (Кърджали)

1 август, събота

19:00 часа - Левски (София) 3:0 Септември (София)

21:15 часа - Ботев (Пловдив) 1:0 Черно море (Варна)

2 август, неделя

19:00 часа - Лудогорец 1945 (Разград) 2:1 Ботев (Враца)

21:15 часа - ЦСКА (София) 2:1 Дунав (Русе)

3 август, понеделник

21:15 часа - Спартак 1918 (Варна) 1:0 Локомотив 1926 (Пловдив)

IV кръг (7 - 10 август)

7 август, петък

20:30 часа - Левски (София) 2:0 Локомотив 1926 (Пловдив)

8 август, събота

19:00 часа - Локомотив София 1929 (София) 1:3 ФК ЦСКА 1948 (София)

21:15 часа - Дунав (Русе) 0:2 Арда 1924 (Кърджали)

9 август, неделя

19:00 часа - Черно море (Варна) 2:3 Лудогорец 1945 (Разград)

21:15 часа - Септември (София) 0:3 ЦСКА (София)

10 август, понеделник

19:00 часа - Ботев (Враца) 0:3 Славия 1913 (София)

21:15 часа - Ботев (Пловдив) 3:2 Спартак 1918 (Варна)

V кръг (14 - 17 август)

14 август, петък

21:15 часа - ФК ЦСКА 1948 (София) 4:1 Черно море (Варна)

15 август, събота

21:15 часа - Лудогорец 1945 (Разград) 2:0 Ботев (Пловдив)

16 август, неделя

19:00 часа - ЦСКА (София) 5:0 Ботев (Враца)

21:15 часа - Локомотив 1926 (Пловдив) 1:2 Дунав (Русе)

17 август, понеделник

19:00 часа - Спартак 1918 (Варна) 0:1 Септември (София)

21:15 часа - Арда 1924 (Кърджали) 3:1 Локомотив София 1929 (София)

VI кръг (21 - 24 август)

21 август, петък

21:15 часа - Черно море (Варна) 3:1 Дунав (Русе)

22 август, събота

19:00 часа - Лудогорец (Разград) 1:1 Славия 1913 (София)

21:15 часа - Левски (София) 6:0 Спартак 1918 (Варна)

23 август, неделя

19:00 часа - Септември (София) 1:0 ФК ЦСКА 1948 (София)

21:15 часа - Локомотив София 1929 (София) - ЦСКА (София) - отложен

24 август, понеделник

19:00 часа - Ботев (Враца) 1:0 Ботев (Пловдив)
21:15 часа - Локомотив 1926 (Пловдив) 0:1 Арда 1924 (Кърджали)

VII кръг (28 - 31 август)

28 август, петък

19:00 часа - Славия 1913 (София) 1:1 Септември (София)
21:15 часа - ФК ЦСКА 1948 (София) 2:0 Локомотив 1926 (Пловдив)

30 август, неделя

19:00 часа - Ботев (Пловдив) 1:3 Левски (София)
19:00 часа - Спартак 1918 (Варна) 1:1 Лудогорец 1945 (Разград)
21:15 часа - ЦСКА (София) 3:1 Черно море (Варна)

31 август, понеделник

19:00 часа - Дунав (Русе) 2:2 Локомотив София 1929 (София)
21:15 часа - Арда 1924 (Кърджали) 2:0 Ботев (Враца)

V кръг - отложен мач

2 септември, сряда

20:00 часа - Славия 1913 (София) 1:2 Левски (София)

VIII кръг (4 - 7 септември)

4 септември, петък

19:00 часа - Септември (София) 2:3 Ботев (Враца)
21:15 часа - Арда 1924 (Кърджали) 2:3 Ботев (Пловдив)

5 септември, събота

19:00 часа - Спартак 1918 (Варна) 1:1 ЦСКА (София)
21:15 часа - Левски (София) 1:0 ФК ЦСКА 1948 (София)

6 септември, неделя

19:00 часа - Локомотив 1926 (Пловдив) 1:0 Черно море (Варна)
21:15 часа - Локомотив София 1929 (София) 1:2 Лудогорец 1945 (Разград)

7 септември, понеделник

20:30 часа - Дунав (Русе) 0:1 Славия 1913 (София)

IX кръг (11 - 14 септември)

11 септември, петък

21:00 часа - Черно море (Варна) 2:2 Локомотив София 1929 (София)

12 септември, събота

19:00 часа - ФК ЦСКА 1948 (София) 2:1 Дунав (Русе)
21:15 часа - ЦСКА (София) 4:1 Арда 1924 (Кърджали)

13 септември, неделя

15:15 часа - Славия 1913 (София) 0:0 Спартак 1918 (Варна)
17:45 часа - Ботев (Враца) 0:0 Левски (София)
20:30 часа - Ботев (Пловдив) 2:0 Локомотив 1926 (Пловдив)

14 септември, понеделник

20:30 часа - Лудогорец 1945 (Разград) 2:1 Септември (София)

Отложен мач от VI кръг

16 септември, сряда

19:00 часа - Локомотив София 1929 (София) - ЦСКА (София)

X кръг (18 - 20 септември)

18 септември, петък

20:00 часа - Славия 1913 (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)

19 септември, събота

14:00 часа - Дунав (Русе) - Ботев (Враца)
16:30 часа - Септември (София) - Ботев (Пловдив)
19:00 часа - Арда 1924 (Кърджали) - Черно море (Варна)

20 септември, неделя

15:15 часа - Спартак 1918 (Варна) - Локомотив София 1929 (София)
17:45 часа - Локомотив 1926 (Пловдив) - ЦСКА (София)
20:30 часа - Левски (София) - Лудогорец 1945 (Разград)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ЦСКА Славия Левски Ботев Пловдив Локомотив София Локомотив Пловдив Лудогорец ПФК Черно море Ботев Враца Спартак Варна ФК ЦСКА 1948 Първа лига Септември София Дунав Русе Арда Кърджали
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес