ЦСКА спука "синия" балон? Бостанджиев и Папазки с важни решения | Точно попадение

Левски и ЦСКА отново са в центъра на вниманието, а победата на "червените" за Суперкупата на България постави под още по-сериозно напрежение големия въпрос - наистина ли се спука "синият" балон, както заяви Христо Янев? Това е една от водещите теми в новия епизод на "Точно попадение" - предаването на Actualno.com и Sportlive.bg. ЦСКА записа нова убедителна победа над Арда, докато Левски допусна грешна стъпка срещу Ботев Враца. "Червените" запазват амбициите си за титлата и при победа в следващия си мач могат да се доближат само на две точки от лидера. Къде се намират двата гранда и какво ни казват последните им мачове?

Спука ли ЦСКА "синия" балон?

Всичко започна с думите на Христо Янев, че "балонът" около Левски се пука. Последва победата на ЦСКА в Суперкупата, а след това и нов убедителен успех на "червените". В "Точно попадение" обсъждаме дали действително ЦСКА успя да нанесе психологически удар по големия си съперник или един мач не е достатъчен, за да промени картината в първенството. Левски остава лидер, но 0:0 срещу Ботев Враца показва, че и отборът на Хулио Веласкес има своите слабости. Въпросът е дали това е нормална грешна стъпка или първият знак, че "сините" започват да усещат напрежението.

ЦСКА не е сдал титлата

"Армейците" определено не изглеждат като отбор, който се е отказал от битката за шампионската титла. След трудния старт ЦСКА постепенно започна да намира ритъм, а последните резултати връщат увереността около отбора. Обсъждаме какво се промени в играта на "червените", дали добрата форма е устойчива и най-вече - може ли ЦСКА реално да настигне Левски? Това до голяма степен зависи и от избора на нов треньор, а в момента се спекулира с името на Алексей Шпилевски.

При Левски се задават важни промени около управлението - Общото събрание, бъдещето на ръководните фигури и въпросите около спортното управление, включително ролите на Наско Сираков и Даниел Боримиров. Очаква се и влизането на Еду Гаспар в клуба - все решение на новия собственик Атанас Бостанджиев, които може да се окажат ключови за бъдещето на "сините".

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