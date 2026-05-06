Растения-компаньони, които ще помогнат да удвоите реколтата си от ягоди

Какво никога не трябва да засаждате с ягоди

Ягодите са вкусно и сочно допълнение към всяка кулинарна градина . За да сте сигурни, че вашите ягодови растения ще процъфтяват, помислете за отглеждането им заедно с други растения. Засаждането с други растения е метод за съвместно отглеждане, който ще бъде от полза и за двата вида. Отглеждането на ягоди до други растения може да подобри цялостното здраве на реколтата и да увеличи добива.

Следните препоръчани от експерти растения-компаньони – които включват билки, зеленчуци и цветя – ще подобрят качеството на почвата, ще привлекат опрашители и ще отблъснат насекомите , правейки вашите ягодови растения по-щастливи и градинарската ви работа по-лесна. И тъй като някои растения не се съчетават добре, нашите експерти обясняват и кои растения никога не трябва да засаждате близо до ягоди.

Спанак

„Спанакът ( Spinacia oleracea ) е чудесно растение-компаньон за ягодите, тъй като помага за потискане на плевелите и запазване на влагата в почвата. Освен това, спанакът може да помогне за осигуряване на сянка и защита за ягодовото растение“, казва Кари Спунемор, съ-създател на приложението From Seed to Spoon на Park Seed.

Маруля

Друго листно зелено растение, марулята ( Lactuca sativa ), потиска плевелите, като действа като жив мулч и може да камуфлира ягодите от птици, казва Линда Лангело, специалист по градинарство в Държавния университет на Колорадо.

Обръщайте ягодовото си легло на всеки три до четири години, за да предотвратите болести, пренасяни от почвата, и изчерпване на хранителните вещества. Пресаждането в прясна почва помага за поддържане на продуктивността на растенията и намалява натрупването на вредители.

Копър

Копърът ( Anethum graveolens ) образува цветове, които привличат опрашители като ховерфите, които са хищници, ядящи нежелани трипси и листни въшки. „Трипсите започват, когато ягодите цъфтят, и продължават през целия сезон с възрастните и ларвите“, казва Лангело. „Те се крият под шапката на ягодата и семената.“

Котешка трева

Котешката трева ( Nepeta cataria ) съдържа вид химикал, наречен иридоиди, който действа като естествен репелент срещу насекоми , което ще държи листните въшки и паякообразните акари далеч от вашите ягодови растения, казва Лангело.

Невенчета

Невенчетата ( Tagetes ) са едни от най-известните растения-компаньони. „Невенчетата отделят аромат, който действа като репелент срещу много градински вредители, като листни въшки, белокрилки и коренови нематоди“, казва Спунемор.

Градински чай

Активните съединения, открити в листата на градинския чай ( Salvia officinalis ), причиняват силна миризма, която маскира аромата на ягодовите плодове. „Цветовете на градинския чай ще привлекат опрашители като пчели, висулки и паразитни оси“, казва Лангело.

Аспержи

Аспержите ( Asparagus officinalis ) са добро растение-компаньон на ягодите, защото имат сходни изисквания за отглеждане. Освен това, аспержите осигуряват азот в почвата за ягодите, а ягодите торят аспержите, казва Лангело.

Босилек

Лимонов босилек ( Ocimum basilicum 'Lemon') или канелен босилек ( Ocimum basilicum 'Cinnamon') са две от най-добрите растения-компаньони за ягодите. „Метил евгенолът се намира в маслото на растението босилек и отблъсква мухи, комари, доматени рогови червеи, белокрилки, листни въшки и трипси, които ягодите привличат“, казва Лангело.

Пореч

Поречът ( Borago officinalis ) привлича полезни насекоми като пчели и оси, които помагат за опрашването и също така помагат за производството на ягоди, казва Спунемор.

Мащерка

Тимолът е ключовата съставка в мащерката ( Thymus vulgaris ) и действа като репелент срещу вредители. „Цветовете на мащерката привличат опрашители като пчели заради съдържанието на нектар и цветен прашец“, казва Лангело. „Мащерката привлича и полезни насекоми като сирфидни мухи, чиито ларви се хранят с листни въшки.“

Чесън

Чесънът ( Allium sativum ) е чудесно растение-компаньон за ягодите заради силната миризма, която произвежда в резултат на серните си съединения, които отблъскват насекомите, казва Лангело. Миризмата също така маскира сладкия аромат на ягодите, което допълнително ще помогне за предпазване от вредители.

Хрян

Хрянът ( Armoracia rusticana ) е многогодишно кореноплодно растение, което ще предпази вашите ягодови растения от някои гъбични заболявания и насекоми, като листни въшки, белокрилки, бръмбари и в някои случаи птици, казва Лангело.

Ревен

Ревенът ( Rheum rhabarbarum) е чудесно растение-компаньон за ягодите, тъй като и двата вида изискват сходни условия за отглеждане. „И двата вида растат добре в леко кисела почва, добре дренирана почва и пълно слънце и са многогодишни растения за пролетта и началото на лятото“, казва Лангело.

Латинка

Латинките ( Tropaeolum majus ) имат естествен пиперлив аромат, който може да маскира аромата на ягоди и да държи гладните далеч. Нещо повече, настурциите привличат опрашители като медоносни пчели, пеперуди, колибри и хищни вредители, казва Лангело.

Лавандула

Лавандулата ( Lavandula ) е издръжливо, устойчиво на суша растение със силен аромат, който помага за привличането на опрашители и може също така да отблъсне вредителите, казва Спунемор.

Какво никога не трябва да засаждате с ягоди

Докато някои растения могат да помогнат на ягодите ви да процъфтяват, има и други, които никога не бива да отглеждате до този плод.

Кръстоцветни: Растенията от семейство Кръстоцветни, като зелето, ще се конкурират с ягодовите растения за вода и хранителни вещества, казва Спунемор.

Копър: Поради алелопатичните си свойства, копърът отделя химикал, който може да потисне растежа на растенията около него, казва Спунемор.

Краставици, пъпеши, зимни тикви: Всички тези растения се конкурират за пространство и същите хранителни вещества като ягодите, казва Лангело.

Слънчогледи: Въпреки че са красиви, слънчогледите ще блокират слънцето да достигне ягодовите растения и ще потиснат растежа им, казва Лангело.

Паслън: Растенията от семейство Паслън, като картофи, домати, чушки и патладжан, са податливи на същите болести като ягодите, така че е най-добре да ги държите отделно, казва Спунемор.