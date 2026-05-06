От волейболната зала до парламента: Владо Николов оставя "сините" в чужди ръце

Бившият национал и съпрезидент на волейболния клуб на Левски - Владимир Николов вече е част от 52-рото Народно събрание като депутат от "Прогресивна България". Той постепенно се оттегля от управлението на „синия“ клуб, за да се посвети изцяло на политическата си дейност. В интервю за BGvolleyball.com Николов коментира успеха на мъжкия отбор на Левски, който спечели трета поредна шампионска титла.

Депутатът Владимир Николов разкри бъдещето на Левски

Николов сподели, че успехите на клуба се дължат основно на тяхната последователност и минималните промени в състава: “Трети пореден състав - не мисля. Смятам, че в отбора на Левски има най-малко промени от година за година. Това е част от силата на клуба. Да, излизат едни състезатели, идват други, но като цяло се залага на школата. Политика на клуба е да има много малко външни хора. Още по-малко чужденци. Така че с последователна работа не е случайно, че идват резултатите.”

“В абсолютно всички интервюта и заявки, които сме отправяли, винаги е било едно и също – да спечелим всички възможни титли. Така че, ако той не ни е слагал в четворката, не знам. Аз лично знаех, че сме най-силният отбор!”, допълни той за вярата си в отбора.

“Да кажем така: Тъй като аз съм в процес на излизане от ръководството на ВК Левски, не мога да кажа какво ще се случи следващия сезон. Мога да кажа само, че по информация, която имам до момента, в мъжкия отбор на Левски ще има максимум един чужденец. Нищо не се е променило в основната идея. Моето излизане от ръководството на клуба не значи, че Давид Давидов и Атанас Гаров са променили стратегията. В Левски продължава да се залага на млади и перспективни състезатели и на деца от школата. Както и основно на български състезатели.”, коментира Николов по повод предстоящия сезон.

“Няма да помагам, защото не е редно. Но сърцето си ми остава “синьо”, завърши той.

