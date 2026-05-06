Изграждат база данни за лицата с онкологични заболявания

Министерството на здравеопазването започна работа по изграждането на национална информационна база данни за лицата със злокачествени новообразувания и карцином ин ситу. Това съобщиха от пресцентъра на ведомството. Базата данни ще представлява надградена и осъвременена електронна версия на т.нар. раков регистър. От МЗ уточняват, че в нея ще се събират и съхраняват структурирани данни за лицата с онкологични заболявания.

Съществуващият преди раков регистър е съдържал данни за 28 медицински показателя. Новата система ще обхваща над 120 медицински показателя, с възможност за динамично разширяване на обхвата. Те ще се въвеждат съгласно международните стандарти и номенклатури, в съответствие с европейските правила и препоръките на Европейската мрежа на раковите регистри.

Какво ще съдържа информационната база данни?

Предвижда се информацията да съдържа данни за диагнозата, стадия на заболяването, проведеното лечение, терапевтичния отговор, проследяването и жизнения статус на пациентите. Тя ще се подава по електронен път в структуриран и стандартизиран формат от онкокомисиите и всички лечебните заведения, които извършват диагностично-лечебна дейност при пациенти със злокачествени заболявания.

Здравното министерство посочва, че целта е България да разполага с пълна, навременна и съпоставима информация за рака, което е водещ фактор за по-добро планиране, провеждането на здравни политики, определяне на стандарти и вземане на информирани решения при разпределението на ресурсите. Събирането на тези данни ще позволи точна оценка на резултатите и проследяване на целия път на пациента - диагностициране, лечение, преживяемост, с въвеждане на качествени индикатори.

Базата данни ще бъде част от Националната здравноинформационна система. Тя ще се администрира от специализирана експертна структура към Националния център по обществено здраве и анализи. Събирането и обработката ще се извършват при стриктно спазване на изискванията за защита на личните данни.

Регистърът няма да бъде публичен, пояснява МЗ. Данните ще се използват за национални анализи, разширяване на знанията за рака и подобряване на грижата за онкоболните. За обществото ще се публикуват единствено обобщени резултати. Всеки пациент ще има достъп до своята лична медицинска информация през електронното си здравно досие.

