Ядрото на Лудогорец се разпада: титуляри няма да играят срещу Левски, защото са сърдити

Лудогорец трябва да бъде безгрешен в оставащите си мачове, ако не иска да изпусне участие в европейските клубни турнири през следващия сезон. “Орлите“ са трети в Първа лига, но не са си подсигурили мачове в Европа на 100%. Ако завършват четвърти, те ще играят бараж с първия от втората четворка. Но с разпадането на ядрото, представянето на Лудогорец може да продължи да пропада.

Алмейда и Нареси са сърдити и отказват да играят

Според последните информации, Лудогорец ще излезе без някои от титулярите си срещу Левски в следващия му мач от Първа лига в събота, 9 май, от 18:45 ч. “Орлите“ излязоха с непълен състав и срещу ЦСКА. Диниш Алмейда, Педро Нареси и Квадво Дуа останаха извън групата, а Оливие Вердон влезе като резерва. Най-вероятно първите двама няма да вземат участие и срещу Левски, като причината е проста – те са сърдити, защото не са получили предложения за нови договори и отказват да играят.

Още титуляри ще пропуснат срещата с Левски

Алмейда вече е почти сигурен нов играч на ЦСКА, като от Разград нямат нищо против португалецът да премине при “армейците“. Освен него и Нареси, още редовни титуляри няма да играят срещу Левски поради травми или по усмотрение на треньора Пер-Матиас Хьогмо. Добрата новина за Лудогорец е, че Дуа може и да се завърне в игра.

