Берое е напът да изпусне капитана си, Костантини влиза в плановете на чуждестранни лиги

Капитанът на Берое Факундо Костантини привлича сериозно внимание на трансферния пазар. В момента бразилецът играе под наем при старозагорци от АЕЛ Лимасол, като в договора му има клауза за откупуване. Въпреки това, на този етап изглежда малко вероятно той да остане в отбора и през следващия сезон.

Клубове от три държави следят всяка крачка на Факундо Костантини

Костантини е попаднал в полезрението както на други български клубове, така и на тимове от Румъния, Унгария и Полша, което допълнително усложнява ситуацията около бъдещето му. Засиленият интерес към него не е изненадващ, предвид стабилните му изяви през този сезон.

Още: Монтана пропиля два гола аванс в гостуването си на Берое и вече гледа смело към Втора лига

Той се присъедини към Берое през миналото лято и за кратко време се утвърди като ключова фигура в състава. Добрата му игра му донесе и капитанската лента, която той наследи от Хуан Пабло Саломони. До момента Костантини има 26 мача със "зелените", в които е реализирал едно попадение.

Преди да пристигне в България, Факундо Костантини е трупал опит в различни първенства, включително в португалския Маритимо, както и в отбори от Съединените щати. Натрупаният международен опит и постоянството в изявите му го правят атрактивна опция за редица клубове, което подсказва, че около него може да се развие сериозна трансферна битка през лятото.

Още: Финансовият отчет на Берое под лупа: Фенове сигнализират за неточности и скрити трансфери