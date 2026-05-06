“Не за пари, не за гордост, а за тях“: новата звезда на Левски разкри голямата причина “сините“ да спечелят титлата

Левски спечели титлата шампион на България при победата си с 1:0 над ЦСКА 1948 в последния кръг от Първа лига. Тя е емоционална по много причини. Това е първата титла на Левски от 2009 г. насам – преди 17 години. Някои от играчите на “сините“ не са печелили друг трофей преди това. А феновете ги подкрепяха безусловно. Именно запалянковците бяха определени като голямата причина Левски да вземе титлата от новата звезда на “сините“ Армстронг Око-Флекс.

Армстронг Око-Флекс: “Не за пари, не за гордост, а за тях“

“Ние не направихме нещо голямо, те го направиха! Те са причината, за да победим! Заради тях го правим, не за нас! Не за пари, не за гордост, а за тях. Те идват всяка седмица, за да ни гледат. Днес са 20 000. Това е футбола, най-добрите в България!“, каза Армстронг Око-Флекс. Това се случи точно след победата с 1:0 над ЦСКА 1948, която донесе на Левски шампионската титла. В емоционално видео, в което футболистът се снима с феновете на “синте“, той ги посочи като най-голямата мотивация на “сините“.

Dubliner 🇮🇪 Armstrong Oko-Flex and his reaction after Levski Sofia clinched league title on Saturday, May 2, beating CSKA 1948 1-0 at home to secure the club’s 27th championship, its first in 17 years, and end Ludogorets 14-year reign atop the First League. @irishfantv 👋 pic.twitter.com/zpQ3Y4ntaH — wiking1914 (@wiking1914) May 5, 2026

Армстронг Око-Флекс е в Левски от зимата

Армстронг Око-Флекс пристигна в Левски през зимата на 2026 г. “Сините“ платиха откупната му клауза на Ботев Пловдив и въпреки протестите от страна на “канарчетата“, крилото пристигна на “Герена“. От тогава ирландецът е изиграл 15 мача за Левски във всички турнири, в които е вкарал 2 гола и е дал 5 асистенции.

