С официална позиция: футболист на Реал Мадрид призна за конфликта с Рюдигер

06 май 2026, 13:15 часа 665 прочитания 0 коментара
Преди дни излезе информация от няколко авторитетни световни медии, че Антонио Рюдигер е имал конфликт в съблекалнята на Реал Мадрид с негов съотборник. Немецът е пословичен с буйния си нрав и това, че е имал спречкване, дори и със съотборник, не е изненада. Въпросителните останаха около името на другия участник в конфликта, но вече всичко е ясно. Левият бек Алваро Карерас излезе с официална позиция, в която говори както за конфликта, така и за слуховете, че не е в добри отношения с треньора на “кралете“ Алваро Арбелоа.

Алваро Карерас: “Моят ангажимент е пълен от първия ден“

Ето какво написа Алваро Карерас: “Откакто се върнах, винаги съм работил с максимален професионализъм, уважение и отдаденост. През последните дни се появиха определени намеци и коментари по мой адрес, които не отговарят на действителността. Моят ангажимент към този клуб и към треньорите, които съм имал, е бил пълен от първия ден и ще продължи да бъде такъв.

Алваро Карерас

“Борих се много усилено“

Откакто се върнах, винаги съм работил с максимален професионализъм, уважение и отдаденост. Борих се много усилено, за да сбъдна мечтата си да се завърна у дома. Що се отнася до инцидента със съотборник, става въпрос за единичен и маловажен случай, който вече е приключен. Отношенията ми с целия отбор са много добри“.

Реал Мадрид Антонио Рюдигер Алваро Карерас
Николай Илиев Редактор
