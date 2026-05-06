Немислим сценарий изхвърли Бешикташ от Купата на Турция в последните секунди на полуфинала

Турският гранд Бешикташ разочарова привържениците си и ще завърши този сезон на Купата на Турция без спечелен трофей. Това стана ясно след загубата им с 0:1 срещу Коняспор в мач от полуфиналите. Единственото попадение в срещата дойде в добавеното време на мача от дузпа и бе дело на северномакедонския национал Енис Барди.

Това бе второ попадение в мрежата за Барди, но по-рано в двубоя първият му гол беше отменен заради засада. “Черните орли” дирижираха играта през първото полувреме, но пропуснаха множество голови възможности.

След почивката Коняспор изравни играта и двубоят стана по-равностоен. В 65-ата минута Оркун Кьокчу също беше близо до гол, но ударът му от границата на наказателното поле срещна страничния стълб. В последните секунди от добавеното време Жуниор Олайтан извърши ненужен фал в наказателното поле на Бешикташ и съдията отсъди дузпа. Енис Барди застана зад топката и реализира за 0:1.

С този успех Коняспор се класира за финала, където ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между Генчлербирлиги и Трабзонспор.

