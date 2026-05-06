Таро хороскоп за 7 май

Научете какво очаквате този четвъртък, 7 май 2026, според зодията.

Картата таро за четвъртък за Овен: Звездата, обърната

Нещата ще се подобрят, Овни, дори ако част от теб не мисли, че ще се оправят. Обърнатата карта Таро Звезди е знак за негативни емоции и част от теб може да се чувства безнадеждно, че нещата в живота няма да се подобрят.

И все пак, Луната в Козирог ви напомня да работите усилено за мечтите си. Усилията, когато са приложени правилно, често водят до резултати, които доказват, че чувствата са грешни . Доверете се на процеса; това, в което инвестирате време, ще ви се отплати с пълна сила.

Таро карта за четвъртък за Телец: Слънце, обърнато

Спомни си кой си, Телец. Твоята дневна карта таро за четвъртък предупреждава да не се чувстваш негативно по отношение на проблем.

Въпреки това, вие притежавате силата на Слънцето във вашия знак, което повишава увереността и ви напомня да обичате себе си такива, каквито сте. Когато Луната е в Козирог, това ви дава пространство да се учите от чувствата си и да ги овладеете.

Карта таро за четвъртък за Близнаци: Две чаши, обърната

Не прекалявайте с мислите си днес; вместо това се оставете на течението. Близнаци, има причина за всичко, дори ако това е преживяване, което ви кара да се питате защо нещата се случват по начина, по който се случват.

На 7 май вашата карта таро, Двете чаши, е обърната, което подчертава проблеми с комуникацията . Вие сте майстор в решаването на комуникационни проблеми. Можете да използвате дара си, за да ви помогне да оставите нежелана ситуация зад гърба си.

Картата таро за четвъртък за Рак: Пет жезли, обърната

Спор, който се случваше малко прекалено често, сега е към своя край. Петицата жезли, когато е обърната, говори за приятелски конфликт , който вече не си струва времето или вниманието.

С Луната във вашия сектор на взаимоотношенията, вие сте откъснати от емоционалното привличане, което често съпътства несъгласието. Вашите приятелства или човек от вашия социален кръг ви помага да видите ситуацията по начин, който ви позволява да се освободите от нуждата да бъдете прави.

Четвъртъчна карта таро за Лъв: Съд

Вашият дневен таро е картата „Съд“, представляваща самооценка и интроспекция. Вие намирате начин да успокоите ума си, като погледнете в сърцето си, а не в това, което всички останали имат или правят.

Сезонът на Телец може да насърчи чувството за сравнение с другите; но скоро ще откриете, че това води само до нещастие. Днес вече не искате да бъдете като всички останали. Искате да бъдете себе си.

Четвъртъчна карта таро за Дева: Кралица на пръчките

С Луната в Козирог, щастието и чувството за комфорт в собствената кожа са по-лесни. Ако увереността е начин на мислене, значи сте на прав път.

Дева, картата таро „Дамата на жезлите“, ви кани да работите върху областите от живота си, които предизвикват липса на увереност. Дамата в таро е уверена, защото се доверява на интуицията си и не се съмнява дали се нуждае от потвърждение от другите.

Четвъртъчна карта таро за Везни: Десетка мечове

Луната в Козирог насърчава откъсването от семейството, дори и само за час. В четвъртък се нуждаете от малко време за себе си, за да освежите ума си и да размислите върху живота.

„Десетката мечове“ представя изтощен човек, който прави толкова много, че се изтощава. Научавате, че е нормално да не сте на разположение по всяко време и че уединението е също толкова необходимо, колкото и въздухът.

Четвъртъчна карта таро за Скорпион: Рицар на жезлите

Скорпион, днес е идеалният момент да поговориш за това, което обичаш да правиш с добър приятел. Рицарят на жезлите е за страст.

Ако имате хоби или творческа идея, която не искате да правите сами, споменете я. Получавате подкрепа както от Луната, така и от Слънцето в земните знаци, за да получите необходимата подкрепа.

Четвъртъчна карта таро за Стрелец: Тройка чаши

Обичате да опитвате нови неща и винаги е по-забавно, когато създавате спомени с някой, който се наслаждава на приключенията.

Хобитата и забавните неща струват пари, но в четвъртък, когато се съберете с приятел и се заемете с това заедно, това е много по-достъпно преживяване. Картата таро „Три чаши“ подкрепя това да сте сред хора, които изваждат най-доброто от вас.

Таро карта за сряда за Козирог: Сила, обърната

Усмихнете се, това е вашето време. Има моменти, когато просто трябва да се предадете на вселената и да наблюдавате какво се случва. Картата таро „Сила“ е обърната за вас, Козирог. Така че в сряда, 6 май, скоро ще откриете, че съмнението в себе си е решило да почука на вратата ви.

Добрата новина е, че Луната ви подкрепя във вашия знак. Чувствате се мотивирани и водени от желание да виждате доброто в живота и в себе си. Слънцето в Телец подчертава това, като откроява вашия сектор на радостта. Няма нищо, което да ви потисне в момента.

Картата таро за четвъртък за Водолей: Деветка мечове, обърната

Днес ще се справите със страх, който ви е пречил да живеете щастлив и радостен живот. Луната в Козирог разкрива скрити страхове в четвъртък, 7 май. А Деветката мечове, обърната карта таро, е за справяне с проблеми, които ви карат да се чувствате неспокойни.

Със смелостта на Слънцето в Телец във вашия сектор на дома, днес се чувствате комфортно в кожата си. Не се тревожите за това, което не можете да контролирате; вместо това се чувствате по-комфортно да се съсредоточите върху това, което можете да контролирате.

Картата таро за четвъртък за Риби: Двойка жезли, обърната

Не е нужно всичко да е планирано, Риби. Всъщност, днес липсата на план е идеална за създаване на нова идея или намиране на решение, което работи по-добре, отколкото сте си представяли.

Луната в Козирог на 7 май ви насърчава да се доверите на приятелствата си. Със Слънцето в Телец, доверете се на мислите си и вярвайте, че когато обмислите нещата, ще намерите решението, от което се нуждаете днес.