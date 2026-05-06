Новите „Непобедими“ са тук: Арсенал постави абсолютен рекорд в Шампионска лига

Арсенал продължава победната си серия с невиждан досега рекорд в историята на Шампионска лига. Футболистите на Микел Артета се превърнаха в първия отбор, който не е допуснал нито една загуба в рамките на един сезон в турнира с изиграни поне 14 срещи. Рекордът бе постигнат след елиминирането на Атлетико Мадрид и успешното класиране за финал на Шампионска лига.

Арсенал е първият отбор в Европа, достигнал финал след 14 мача без нито едно поражение

С равен брой изиграни мачове досега е имало 43 отбора, но нито един от тях не е показвал доминация във всички 14 двубоя. Голямата цел на Арсенал остава да запазят победната си тенденция и за финала, където ще ги очаква Байерн Мюнхен или ПСЖ.

Сегашният отбор на Арсенал пробуди спомените на англичани за легендарния тим на Арсен Венгер, наричан “Непобедимите”. Те се превърнаха в шампиони на Англия през сезон 2003/2004, без да загубят нито един мач във Висшата лига.

Освен финала в Шампионска лига, “артилеристите” се намират на само три стъпки от златните медали във Висшата лига, където основен конкурент им е Манчестър Юнайтед. Необходимо е да спечелят оставащите три мача, за да завоюват първата си титла от 22 години насам.

