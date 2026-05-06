Голямо признание за футболист на Левски: президент от родината му го поздрави

Шампионската титла на Левски беше знакова по много причини. Прекъсна 14-годишната хегемония на Лудогорец, беше първата от 17 години насам за “сините“ и беше първи трофей за някои от футболистите. Един от тях е и десният бек на Левски Алдаир. 26-годишният португалец е играл в родината си и в Испания преди да дойде в България, но не е печелил нищо преди това. Той получи голямо признание от президента на Синдиката на играчите в Португалия Жоаким Еванджелиста, който го поздрави.

“Искаме да те поздравим за спечелената титла“

Ето какво е написал Еванджелиста: “От името на всички от организацията ни, искаме да те поздравим за спечелената титла. Трябва да се подчертае, че сте част от отбора, който сложи край на хегемонията на Лудогорец от 14 поредни титли. Демонстрирахте последователна работа в Левски. Сигурни сме, че ще продължите да се развивате и да затвърдите кариерата си на високо международно ниво“.

Алдаир има 32 мача от началото на сезона

Алдаир беше с голяма заслуга за спечелената от Левски титла. Той пристигна на “Герена“ през лятото на 2024 г. от испанския Понферадина срещу 300 000 евро. От началото на сезона е изиграл 32 мача във всички турнири за Левски, като е дал 4 асистенции. Левски спечели титлата след като победи ЦСКА 1948 с 1:0 в последния кръг от плейофите на Първа лига. Награждаването ще бъде при следващата среща на “сините“ – домакинство на Лудогорец в събота, 9 май, от 18:45 ч.

