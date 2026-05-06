Иран и САЩ са на косъм от всеобхватен мир. Нов поразен търговски кораб в Персийския залив

Мирните преговори между САЩ и Иран, в които Пакистан е посредник, вървят добре и изглежда нещата клонят към споразумение. Това съобщават както Reuters, така и журналистът на Axios Барак Равид. И двата източника са категорично - още няма нищо подписано, но нещата засега вървят към подписване. Според Reuters, споразумението е буквално от една страница, поне засега, което Равид потвърждава, с уточнение, че става въпрос за общо 14 точки.

Информацията е, че ще се готви проект за меморандум за разбирателство, с който да се спрат бойните действия, да замрази обогатяването на уран от Иран при по-строги международни проверки, да се охлабят някои американски санкции и да се възобнови нормалното корабоплаване през Ормузкия проток. Равид уточнява, че се отива към разбирателство Иран да спре да обогатява уран за поне 12 години, както и да има освобождаване на замразени в чужбина ирански активи - по различни оценки ирански активи за около 100 млрд. долара в момента не са достъпни за Техеран, като 2 млрд. долара са в САЩ, а 6 млрд. долара - в Катар.

Бъдещото споразумение предвижда 30-дневен период на преговори, вероятно в Женева или Исламабад, като двете страни постепенно ще отменят военните ограничения, както и тези за плаване в Ормузкия проток. Равид добавя и, че Иран също така би приел по-строги инспекции на ООН и би обещал да не се стреми към ядрени оръжия.

Пакистан с косвен знак за напредък

"Благодарен съм на президента Доналд Тръмп за неговото смело лидерство и навременното му съобщение относно паузата в Проект "Свобода" в Ормузкия проток. Любезният отговор на президента Тръмп на искането, отправено от Пакистан и други братски страни, по-специално Кралство Саудитска Арабия и моя скъп брат престолонаследник и премиер на Саудитска Арабия, Негово Кралско Височество принц Мохамед бин Салман, ще допринесе много за напредъка на регионалния мир, стабилност и помирение през този чувствителен период". Това написа в социалната мрежа "Х" пакистанският премиер Мохамад Шахбаз Шариф - Още: Тръмп спря "Проект Свобода" в Ормузкия проток (ВИДЕО)

Pakistan’s PM Shehbaz Sharif:



I am grateful to President Donald Trump for his courageous leadership and timely announcement regarding the pause in Project Freedom in the Strait of Hormuz.



Мирът още е далеч

Междувременно, CBS съобщи, че в Персийския залив е бил ударен товарен кораб, вероятно с крилата ракета. Това е станало късно снощи - няколко членове на екипажа на плавателния съд са ранени, те са филипински граждани. Корабът е CGM San Antonio ("Сан Антонио") и е собственост на френска компания, намирал се е близо до Дубай по време на атаката.

