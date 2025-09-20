Новата седмица ще бъде период на изпитания за някои от зодиите. Добре е да заложите на взаимността в отношенията си с партньора. Сега не е време за надмощие. Опитайте се да изградите атмосфера на търпение и разбирателство. Във финансово отношение някои от знаците трябва да бъдат внимателни и да не залагат на случайността. Сега не е моментът за емоционални покупки. Какво ще се случи на останалите знаци вижте в своя седмичен хороскоп за 22-28 септември 2025 г.

Месечен хороскоп за септември 2025 г.

Седмичен хороскоп за Овен

През тази седмица ще имате силата да влияете на събитията. Ще почувствате прилив на енергия и вдъхновение за нови начинания. Във взаимоотношенията е важно да поемете инициативата, без да сте настойчиви. Финансовото ви състояние ще зависи от смелостта ви да поемате рискове. Не забравяйте да вярвате в себе си и да проявявате увереност. Припомнете си минали постижения и успехи. Самочувствието Ви ще има нужда от подхранване - не си го отказвайте. През почивните дни си осигурете достатъчно време за движение и пребиваване сред природата.

Още: Новолуние в Дева и Слънчево затъмнение на 21 септември 2025 г. - прогноза за всички зодии

Седмичен хороскоп за Телец

През тази седмица ще усетите топлината от страна на любим човек. Може да се каже, че периодът ще ви позволи да къпете в любов и подкрепа. Финансово това е благоприятен момент за инвестиране. Но първо, анализирайте всичко внимателно. Звездите съветват да не бързате по важните въпроси. В края на периода е добре да помислите по какъв начин може да се отблагодарите на любимия човек за неговото внимание и грижи. Спазвайте баланс във всичко и щастието ще е винаги в живота ви, обещава Вашият седмичен хороскоп.

Седмичен хороскоп за Близнаци

Още: Златен дъжд над тези 4 зодии през септември

През тази седмица Ви очакват неудържими промени. Но няма нужда да се страхувате от нищо. Възможен е неочакван обрат във връзката ви, носещ нови и интересни преживявания. Най-добре е да бъдете гъвкави в обстоятелствата сега. Дори да си мислите, че преживявате криза, не забравяйте, че това е изчистване от всичко старо и път към новото. Ще видите положителни резултати много по-скоро, отколкото очаквате. Намирайте време за разходки, медитация и слушане на любимата Ви музика, която ви зарежда емоционално.

Седмичен хороскоп за Рак

През тази седмица вдъхновението ще е на ниво. Във връзката си ще получите максимална подкрепа от страна партньора си. Но това не означава да злоупотребявате с неговата добронамереност. Не забравяйте, че щастието е в баланса и взаимността. В средата на седмицата може да Ви зарадват допълнителни доходи. В професионално отношение мечтите ви също ще започнат да се сбъдват. Така че, най-накрая се осмелете да направите това, което сте възнамерявали да направите. Звездите са на Ваша страна!

Още: Миналото настига тези зодии през септември 2025

Седмичен хороскоп за Лъв

През тази седмица ще можете да постигнете успех, ако проявите постоянство. В любовта ще трябва да се поемете инициативата, но без да сте настойчиви. Вашият партньор ще го оцени. Финансовото ви състояние ще се подобри благодарение на бързо решение, затова бъдете находчиви. В средата на седмицата ще почувствате прилив на енергия и вдъхновение за нови начинания. Във взаимоотношенията е важно да поемете инициативата, Не забравяйте да вярвате в себе си и да проявявате увереност, съветва Вашият седмичен хороскоп.

Още: Годишен хороскоп за 2024 г. Дева

Седмичен хороскоп за Дева

През тази седмица трябва да бъдат честни със себе си. Във връзката ви е важно да подредите емоциите и чувствата си, за да избегнете недоразумения. В работата е необходимо да поддържате дисциплина, за да се справите с всичко. Към края на седмицата е добре да се отпуснете и насладите на постигнатото. Ще усетите любовта и подкрепата на любимия човек. Почивните посветете на анализ, но без да се самобичувате. Звездите Ви съветват да не бързате по важни въпроси.

Седмичен хороскоп за Везни

Предстои краят на важен етап от живота ви. Но това не е причина да спирате или да се разстройвате. Очакват ви нови приключения. Ще почувствате хармония във връзката си. Може би е време да отидете на пътуване заедно с половинката си, за да възродите чувствата си. Ще видите положителни резултати много скоро в отношенията с любимия човек. Бъдете готови за някои предизвикателства през почивните дни, с които благополучно ще се справите.

Седмичен хороскоп за Скорпион

През тази седмица е възможно за възникне сериозно предизвикателство в отношенията ви с партньора Ви. Звездите обаче ви съветват да се опитате да разрешите ситуацията спокойно, без да казвате обидни думи или да покачвате напрежението излишно. Не позволявайте на емоциите да ви вземат връх. Важно е да гледате на събитията като на възможност за по-добро разбиране. Сега е моментът да разрешите разногласията помежду си. В работата също проявете търпение. Никакъв спор сега няма да се разреши във Ваша полза, съветва Вашият седмичен хороскоп.

Още: Годишен хороскоп за 2025 г. Скорпион

Седмичен хороскоп за Стрелец

През тази седмица може да попаднете в скуката на рутината. Сега е моментът да направите някои промени, за да поддържате интереса към проектите си. Добре е също да обърнете повече внимание и да следите финансите си, за да избегнете импулсивни разходи. Помислете добре дали наистина имате нужда от тази или онази вещ, която сте набелязали да закупите. Има вероятност да съжалявате за покупката ѝ след известно време. През почивните дни се отдалечете от шума и суетата на града, за да разтоварите мислите и съзнанието си.

Още: Годишен хороскоп за 2025 г. Козирог

Седмичен хороскоп за Козирог

През новата седмица на работното ви място ще се появят изключителни възможности и интересни предложения. Звездите ви съветват да не пропускате шанса си и да направите силно представяне на своите способности и иновативни идеи. Семейството ви ще бъде вашата подкрепа през целия период и най-вече в моментите, когато изпитвате съмнения в способностите си. Така че, не се колебайте да споделите плановете и притесненията си с тях. Те ще бъдат готови да ви изслушат и подкрепят във всеки един момент.

Още: Годишен хороскоп за 2025 г. Водолей

Седмичен хороскоп за Водолей

През тази седмица представителите на знака Водолей е добре направят отстъпки пред съвестта си. Ситуация на работното място може да изисква избор. Интуицията ви ще ви насочи в правилната посока. Спазвайте моралните норми и граници и може да сте сигурни, че няма да сбъркате и ще изберете правилния път. В края на периода намерете време да си починете, за да се срещнете с приятели. Някои от тях ще споделят интересна информация с вас, която може да е от полза за близкото ви бъдеще.

Седмичен хороскоп за Риби

През тази седмица главната ви задача е да постигнете вътрешен баланс и ще успеете!. Хармония ще царува във вашите взаимоотношения, както с близки, така и с колеги. Поставете разбирателството над всичко. Във финансово отношение ще се радвате на стабилност. Все пак не си позволявайте излишни харчове, особено за ненужни вещи. Вложете силите и ресурсите си, за да намерите златната среда между работата и личния живот. Всичко ще се получи точно както искате.

Още: Годишен хороскоп за 2025 г. Риби

Снимки: iStock