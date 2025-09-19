Войната в Украйна:

“Страх от българите”: Кои са проблемите на Северна Македония? Анализ на Деница Китанова (ВИДЕО)

19 септември 2025, 19:30 часа 426 прочитания 0 коментара

Очаквам в кампанията за местните избори, която започва в Република Северна Македония, да има провокации към България чрез темата за вписването на българите в конституцията на страната. Това заяви в предаването "Студио Actualno" колегата журналист от редакцията на Actualno.com Деница Китанова, която наблюдава отблизо развитието на отношенията между София и Скопие.

Опитите на нашите югозападни съседи да предоговарят преговорната рамка започнаха с правителството на Християн Мицкоски, като те продължават, въпреки че Европа и България дават отпор на тези идеи. Виждаме Мицкоски на мач с Орбан - едва ли са си говорили само за футбол, изрази мнение Китанова. По думите ѝ България няма други претенции освен вписването на българите в конституцията. Нашите съседи трябва да знаят, че когато говорят срещу България, говорят срещу Европа, защото България е в Европа. Ако те искат да бъдат част от европейското семейство, те не трябва да се държат по този начин, убедена е Китанова.

Според нея има два проблема, които пречат на Скопие. “Единият, разбира се, е свързан с геополитическите интереси на Балканите. Знаем, че както Русия, така и Сърбия нямат желание да видят Скопие в ЕС. От друга страна, смятам, че самата власт в Северна Македония се притеснява от създаване евентуално на българска партия на територията на страната. Виждам страх във властта в Северна Македония. Виждаме, че се забраняват български структури и клубове, за да няма обединение на българи там. Съвсем логично е да се страхуват от българска партия, но това ще е тест да се види колко са българите в югозападната ни съседка", сподели още Китанова.

Румен Скрински
Румен Скрински
