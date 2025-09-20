Пеевски настоя за спешен отговор от Желязков и го получи

"Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО получи отговор от премиера за работата по кризата с водите. Това е НОВО НАЧАЛО". Такова съобщение в редакционните електронни пощи на редица медии беше изпратено преди малко.

За какво става въпрос - Пеевски настоя да разбере какви мерки готви и реализира правителството за борба с безводието в България - Още: "Настоявам за спешен отговор": Пеевски даде задача на Желязков с остро писмо

В крайна сметка премиерът Росен Желязков лично е отговорил - в три страници. И от отговора излиза, че основната мярка е създаването на Националния борд по водите. Само че той беше създаден по инициатива точно на Пеевски и депутатите му, като първо това мина през парламента - Още: Пеевски поиска, управлението ще изпълнява: Национален борд по водите трябва да създаде МС, решиха депутатите

В писмото Желязков обяснява как бордът вече провел "неофициално" заседание, прави се координация "на всички заинтересовани институции", набелязани били най-спешните мерки след заседанието на борда на 17 септември, а ББР осигурила финансови инструменти, с които да подпомогне ВиК сектора. И още - правел се анализ на законодателството ни, за да се види трябва ли да се облекчат процедурите за инвестиции във ВиК сектора. За Плевен пък МРРБ по разпореждане на Желязков набелязало 21 спешни мерки и график за изпълнението им.

Първото официално заседание на борда по водите ще е на 24 септември - и Пеевски казва, че "зам.-председателите на ДПС Ново начало ще се включат в работата на Националния борд по водите, защото хората и работата за решаването на техните проблеми са нашата мисия".