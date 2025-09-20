Кирил Петков: Пеевски не знае кога да спре, това ще доведе до ескалация и насилие

"Пеевски говори за хората, но не може да проходи и 30 метра сред тях! Представете си го да ходи сам по тротоара без охрана – невъзможно". Това е началото на публикация в личния профил във Facebook на доскорошния съпредседател на ПП (Продължаваме промяната) и експремиер Кирил Петков. Само преди два дни той и настоящият лидер на ПП Асен Василев влязоха в словесен сблъсък с Пеевски пред служебния вход на Народното събрание, след като ПП организира блокада на входовете на парламента с цел да извади Пеевски и Бойко Борисов от удобния пашкул на охраната им.

При препирнята Пеевски нападна Петков с вик: "Наркоман" и го прикани "да отива при парапета" - Още: "Наркоман. Погледни колко си смешен": Пеевски в словесен сблъсък с Асен Василев, Кирил Петков и ПП (ВИДЕО)

Петков сравнява Пеевски и Борисов, като отчита най-голямата според него разлика между двамата: "Разликата е, че най-голямата слабост на Пеевски е неговата неспособност да спре дори когато е добре за него. Тази маниакалност го доведе до Магнитски, до протестите през 2013, и сега ще доведе до ексцесии и насилие". Коментарът е заради арестите на кмета на Варна Благомир Коцев и зам.-кмета на София Никола Барбутов, които за Петков са "политически затворници".

"Въпреки че Борисов разбира, че политическите затворници предизвикват друго ниво на съпротива, маниакалността на Пеевски го кара да продължава. Двамата нареждат съдебен състав след съдебен състав, за да могат без основания тези хора да лежат на тежък режим. Дори в ареста, въпреки че са по отделни дела, има специална прокурорска забрана да не могат да бъдат сложени в една килия – трябва да са с убийци и наркотрафиканти, с право на един час слънчева светлина, изяждани от дървеници.

Времето на свободните хора идва!

Но в природата всяко действие предизвиква противодействие. Предимството на свободните хора е, че са много повече, и когато им прелее нивото на търпимост, ще залеят двамата – въпрос на време", вярва Петков. Той е категоричен: "Борбата продължава".

"Борисов обикновено излиза сух от водата, но този път няма да успее, защото Пеевски все повече го завлича в дълбокото, и съдбата на Доган му е предначертана в това партньорство. Пеевски е наричал Доган "духовния си баща" и му взе покрива над главата – представям си до къде ще стигне с “партньора си” Борисов", добавя Кирил Петков.

Същевременно Петков обръща внимание и конкретно кой пази Пеевски - двама служители на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ) – Деян Нешевски и Йосиф Янчев. Още тогава в социалните мрежи имаше питания - как така антитерористи по такъв начин си показват лицата, след като те би трябвало да пазят анонимност и откъде-накъде пазят Пеевски, след като служат в СОБТ и техните функции са различни. "Абсурдно е как заместник-командирът Димитър Аврамски е пуснал двете барети като бодигарди на депутат. Това е подигравка с най-специалното звено на държавата и показва колко далеч от хората е този човек".

Асен Василев към Пеевски: Да си ходи там, откъдето е дошъл

Според Василев, в четвъртък (18 септември) се видял "един безпомощен човек", като той имаше Делян Пеевски. Лидерът на ПП се закани да си търси правата за клевети в съда.

"Видя се един безпомощен човек, който се опитва да крещи и да заплашва и единственото нещо, което се изисква от българските граждани, и от министрите на правителството, на които той каза, че се обажда, и от всички нормални прокурори и съдии в тази държава, е най-спокойно да му кажат да си ходи там, откъдето е дошъл, да не си превишава правомощията, и да си свършат работата така, както е по закон", заяви Василев.

За новите избори за общински съвет в Пазарджик, които станаха заради жалба точно на ДПС и отсъждане, че грешка в броенето на гласове ги лишило от един общински съветник, Асен Василев видя следната "противоотрова" - излизат масово и гласуват - Още: Съдът касира изборите за общински съветници в Пазарджик