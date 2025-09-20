В тежка катастрофа загина актьор от сериала "Анатомията на Грей"

Брад Еверет Йънг, актьор, който се е появявал в популярни телевизионни сериали като "Анатомията на Грей", е починал след автомобилна катастрофа в Лос Анджелис, потвърди неговият публицист пред "Entertainment Weekly". Той беше на 46 години. "Страстта на Брад към изкуствата и хората, които стоят зад тях, беше несравнима. Той живееше с мисията да поддържа творчеството живо, а неговото наследство ще продължи чрез Dream Loud Official. Семейството му моли за вашите молитви и ви благодари за уважението към личното им пространство в този момент", заяви публицистът на Йънг, Пол Кристенсен, в изявление пред EW.

След като гледал филм късно в неделя вечерта, Йънг шофирал сам, когато колата му била ударена от друга, движеща се в грешна посока по магистрала 134, потвърди Кристенсен. Йънг починал на място, а другият шофьор бил хоспитализиран и оцелял. "The Hollywood Reporter" първи съобщи подробности за инцидента.

Кой е Брад Еверет Йънг

Снимка: Getty Images

От 1999 г. насам Йънг е участвал в популярни телевизионни сериали като "Boy Meets World", "Felicity", "Beverly Hills, 90210", "Numb3rs" и "Popular". В дългогодишния медицински сериал на ABC "Анатомията на Грей" той изигра ролята на пациент в епизод от 2008 г., "In the Midnight Hour" от пети сезон.

Филмите, по които е работил, включват "Ангелите на Чарли", "Мъже на честта", "Обичам те, човече", "Любов и баскетбол" и "Артистът", който беше обявен за най-добър филм "Оскар"-ите през 2012 г.

Извън екрана Йънг е основател на Dream Loud Official, неправителствена организация, посветена на поддържането на програми за изкуство и музика в училищата. В края на кариерата си той се фокусира и върху фотографирането на знаменитости, сред които Сара Мишел Гелар, Дейвид Харбър, Сет Грийн, Ема Колфийлд Форд и Жил Марини. Работите му са публикувани в списания като "Vanity Fair", "Vogue", "Harper's Bazaar", "Elle" и "PEOPLE".