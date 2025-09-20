Войната в Украйна:

В тежка катастрофа загина актьор от сериала "Анатомията на Грей"

20 септември 2025, 11:08 часа 0 коментара
В тежка катастрофа загина актьор от сериала "Анатомията на Грей"

Брад Еверет Йънг, актьор, който се е появявал в популярни телевизионни сериали като "Анатомията на Грей", е починал след автомобилна катастрофа в Лос Анджелис, потвърди неговият публицист пред "Entertainment Weekly". Той беше на 46 години. "Страстта на Брад към изкуствата и хората, които стоят зад тях, беше несравнима. Той живееше с мисията да поддържа творчеството живо, а неговото наследство ще продължи чрез Dream Loud Official. Семейството му моли за вашите молитви и ви благодари за уважението към личното им пространство в този момент", заяви публицистът на Йънг, Пол Кристенсен, в изявление пред EW. 

Още: Ударът е тежък: Звезди скърбят за покойния Робърт Редфорд

След като гледал филм късно в неделя вечерта, Йънг шофирал сам, когато колата му била ударена от друга, движеща се в грешна посока по магистрала 134, потвърди Кристенсен. Йънг починал на място, а другият шофьор бил хоспитализиран и оцелял. "The Hollywood Reporter" първи съобщи подробности за инцидента.

Кой е Брад Еверет Йънг

Снимка: Getty Images

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

От 1999 г. насам Йънг е участвал в популярни телевизионни сериали като "Boy Meets World", "Felicity", "Beverly Hills, 90210", "Numb3rs" и "Popular". В дългогодишния медицински сериал на ABC "Анатомията на Грей" той изигра ролята на пациент в епизод от 2008 г., "In the Midnight Hour" от пети сезон. 

Филмите, по които е работил, включват "Ангелите на Чарли", "Мъже на честта", "Обичам те, човече", "Любов и баскетбол" и "Артистът", който беше обявен за най-добър филм "Оскар"-ите през 2012 г.

Още: Ударът е тежък: Звезди скърбят за покойния Робърт Редфорд

Извън екрана Йънг е основател на Dream Loud Official, неправителствена организация, посветена на поддържането на програми за изкуство и музика в училищата. В края на кариерата си той се фокусира и върху фотографирането на знаменитости, сред които Сара Мишел Гелар, Дейвид Харбър, Сет Грийн, Ема Колфийлд Форд и Жил Марини. Работите му са публикувани в списания като "Vanity Fair", "Vogue", "Harper's Bazaar", "Elle" и "PEOPLE".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Анатомията на Грей почина Брад Еверет Йънг
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес