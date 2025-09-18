"Трудно е да се самопродуцираш в България": Тодор Гаджалов в Студио Actualno (ВИДЕО)

Днешният ни събеседник е от артистите, които трудно можеш да поставиш само в една рамка - той е певец, композитор и човек, който сам създава своя музикален свят. Познавате го от сцената на "Гласът на България" и от сериала "Революция Z", но със сигурност сте го запомнили като човекът, който влага сърцето, душата и цялата си емоция в песните и творчеството си. Той е Тодор Гаджалов и на 12 септември зарадва феновете с новия си сингъл "Летя" - модерна поп балада, вдъхновена от любовта и усещането за свободата.

На 12-ти беше премиерата на новата ти песен "Лети", на която си също автор на текста, музиката и аранжимента. Разкажи ни как се роди тя и какъв е процесът, когато правиш всичко сам?

Това да правя всичко сам, е стандартно при мен. Последните ми 5-6 проекта са изцяло продуцирани от мен. Напоследък се опитвам по-често да сядам и да пиша музика, понеже не всяка песен, както може да се досетите, е хубава. И трябва да има много продукция, за да можеш да избереш нещо, което истински да те грабне. И на една от сесиите, в които седнах да правя някакви неща, стигнах до тази песен и си казах, че това е нещо, което искам да завърша и да направя. Много ме грабна мелодията и емоцията, която носи и реших да направя песен за любов, защото аз първо пиша музиката, после измислям текста.

Твоята музика често се различава от комерсиалната такава, от тази, която масово се слуша у нас. Ти ли избираш да правиш такъв тип музика или тя избира теб?

По принцип аз мога да започна да правя и чалга. Това не е нещо кой знае колко сложно. Но до момента не съм го направил, защото се водя от вътрешния си усет и това, което на мен ми харесва като звучене. Естествено го прекарвам през призмата на модерната музика, така че да звучи актуално и да могат хората да го усетят. Разбира се, правя и някакви компромиси, но не такива, че да изменят цялата ми идентичност. Така че аз държа на моята музика и за момента не съм се отказал, което е най-похвалното за мен, защото наистина е много трудно да се самопродуцираш в България.

Цялото интервю - вижте във видеото.