Добри са условията за туризъм в ниските части на планините, съобщи за БТА Ивайло Левтеров, дежурен спасител в Планинската спасителна служба на БЧК.

Във високите части на планините има мъгла и не е подходящо за туризъм. Разкъсана облачност и на места с гъста мъгла има във високите части на Стара Планина, Рила и Пирин.

Той съобщи, че снощи около 18:00 ч. група англоговоящи туристи са се загубили в района на Боянското езеро на Витоша. Туристите са насочени по координати и са в безопасност.

