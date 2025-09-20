Въпреки кошмарния старт на сезона Аморим е упорит: „Дори папата не може да ме накара да направя промяна!“

Манчестър Юнайтед беше обект на много контрастни дискусии през лятото. Някои хора смятаха, че тимът ще бъде на същото ниво като миналия сезон, други твърдяха, че нещата не могат да станат по-зле. „Червените дяволи“ завършиха на 15-о място – най-лошия резултат в историята на клуба. Отборът също така изгуби финала на Лига Европа, което беше единствената искра в иначе мрачната кампания за английския гигант. Съставът, воден от Рубен Аморим, обаче не изглежда да се е подобрил през дългата почивка.

Един от най-големите клубове в историята на спорта е потънал в хаос

Истината е, че Юнайтед има само една победа във Висшата лига от началото на сезона. Отборът изгуби от Арсенал, допусна равенство срещу Фулъм, с късна дузпа надви Бърнли, а след това беше разгромен в дербито на Манчестър. Допълнително тимът беше елиминиран от Купата на лигата от Гримзби. Надеждата за феновете на „червените дяволи“ беше, че треньорът Рубен Аморим ще бъде подкрепен със силни трансфери през лятото, които да действат в особената му система. Това обаче не се случи, бяха закупени трима нападатели, а офанзивната линия не беше от най-големите проблеми в състава.

В треньора ли е проблемът?

Въпросителни се дават относно формацията, която използва Аморим. Португалският експерт проблесна в Спортинг Лисабон, играейки с тройка в защита. Както се очакваше, той донесе системата си в Юнайтед, отборът винаги започва в 3-4-3. Някои смятат, че оттам идват слабите представяния на отбора.

В пресконференцията преди мача между Манчестър Юнайтед и Челси, Рубен Аморим беше запитан относно срещата, която е имал с един от собствениците на клуба сър Джим Ратклиф.

„Не, не. Никой. Дори папата не може да ме накара. Това е моята работа, моята отговорност. Това е моя живот. Ще има еволюция, но трябва да направим правилните стъпки. Ако аз съм играч и имам треньор, който е под доста напрежение, и на него му кажат, че трябва да направи промяна, и той наистина го направи – в този момент конкретно, бих го погледнал по друг начин.“, отговори треньорът на въпроса дали един от собствениците го е помолил да промени формацията.

Какво е постигал Юнайтед с по-стандартни формации в последно време?

Предстои да видим дали тази упоритост на Аморим ще даде резултат или ще му коства работата. Португалецът е под доста напрежение и много почитатели на английския футбол очакват той да е първият уволнен наставник през този сезон. Някои почитатели на Юнайтед желаят да видят отбора в класическото 4-3-3, но отборът много години игра с тази формация и видяхме какъв беше резултатът – слаби представяния и уволнени треньори. Все пак факта остава следният – от всички треньори откакто сър Алекс Фъргюсън напусна клуба, Рубен Аморим е с най-нисък процент победи – 26%.

