В резолюция: МААЕ поиска руските части незабавно да напуснат АЕЦ "Запорожие"

69-ата Генерална конференция на Международната агенция за атомна енергия прие резолюция, озаглавена „Ядрена безопасност, физическа ядрена безопасност и гаранции в Украйна“. Документът, подкрепен от 62 държави-членки, призовава Руската федерация да деокупира и демилитаризира незабавно АЕЦ „Запорожие“ и да я върне под пълния контрол на украинските власти.

Още: Пореден обстрел близо до Запорожката АЕЦ

Резолюцията, инициирана от Украйна и нейните международни партньори, стана поредният сигнал от световната общност за недопустимостта на действията на руснаците, които застрашават ядрената безопасност на целия континент. „Благодарни сме на всяка страна, която подкрепи този важен документ. 62 гласа „за“ – това е ясната позиция на цивилизования свят: ядреният тероризъм е неприемлив, а окупираната от Русия АЕЦ „Запорожие“ трябва незабавно да бъде върната под контрола на Украйна“, заяви министърът на енергетиката на Украйна Светлана Гринчук. „Ще продължим да работим с МААЕ и нашите партньори, за да гарантираме изпълнението на всеки пункт от това решение“, добави тя.

Още: Русия обвини Украйна, че е атакувала с дронове учебен център в Запорожката атомна електроцентрала

Резолюцията съдържа директен призив за незабавно изтегляне на целия неразрешен военен и друг персонал от Запорожката АЕЦ. Документът потвърждава, че Запорожката АЕЦ и всички ядрени обекти в Украйна трябва да работят под пълен суверенен контрол на компетентните украински органи.

Още: Украйна: Никога няма да приемем руската окупация на АЕЦ "Запорожие"

Резолюцията също потвърди мандата и непрекъснатата работа на мисията на МААЕ в ЗАЕЦ – въпреки постоянните опити на Русия да подкопае нейната дейност. Присъствието на експерти от Агенцията означава, че всеки инцидент, всеки риск и всяка атака ще бъдат регистрирани и изнесени на международно ниво. В същото време резолюцията припомня руските удари по Чернобилската зона и повредите на новия бетонен саркофаг, което създава рискове за международната ядрена безопасност.

Още: Дим обви АЕЦ "Запорожие": Какво се случва? (ВИДЕО)

Министерството на енергетиката на Украйна разглежда тази резолюция като стъпка по пътя към възстановяване на ядрената безопасност. Украйна настоява за засилване на международния натиск върху Русия с цел пълно и безусловно изпълнение на всички резолюции на МААЕ и връщане на АЕЦ-а под контрола на Украйна. Припомняме, че Запорожката атомна електроцентрала, която е най-голямата в Европа, е под руска окупация от 4 март 2022 г.