Война на дронове: В Русия горят рафинерии, в Украйна - жилищни сгради (ВИДЕО)

След няколко дни на може да се каже относително затишие по отношение на новините за войната на дронове като елемент от пълномащабната война в Украйна, тази нощ отново видимо се оказа гореща.

В Саратовска област, видеокадри от мястото на събитието показват пореден пожар - явно в местната петролна рафинерия. За пореден път тя е ударена. Местният губернатор Роман Бусаргин не признава за нанесените щети - в официалния си канал в Телеграм той казва, че е имало атака, но информира за щети в "жилищен дом" и че имало "пострадали", без допълнителна информация.

Ukrainian attack drones (at least three) successfully hit Russia's Saratov refinery tonight.



Ukrainian attack drones (at least three) successfully hit Russia's Saratov refinery tonight.

Seen here, a Ukrainian attack drone slams into the already burning refinery, starting another fire.

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар също казва, че е имало атака с дронове в подопечната му административна единица. В официалния си канал в Телеграм той изброява няколко общини, които са били цели, включително Куйбишевск - там има две рафинерии, и Милерово - там има руска военна авиобаза и летище. Но Слюсар твърди, че само в един район (Чертковски) имало щети - пожар и разрушено складово помещение за селскостопанска продукция и нарушение в подаването на ток. Нямало пострадали хора.

Геолокализирани видеокадри обаче ясно показват, че Новокуйбишевската рафинерия в Самара е поразена от украински дронове. Ударена е една от инсталациите за преработка на суров петрол:

Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров заявява, че била отразена масирана атака с дронове срещу областта. По думите му в официалния му канал в Телеграм нямало щети и поражения срещу инфраструктура - имало "пожар на суха растителност" и счупени стъкла на котелно помещение.

В Крим също е имало атака, но местните власти към момента запазват пълно мълчание за последствията:

И в Украйна има пламъци

Кметът на Днипро Борис Филатов съобщи, че в града е ударена жилищна сграда с ракета. Че е имало атака става ясно от данни на украински мониторингови канали в Телеграм и от информация от украинските ВВС. След 3:00 часа в полунощ във въздуха са вдигнати изтребители Т-95 - те са носители на крилати ракети, обикновено Х-101.

Ръководителят на военновременната администрация на Днепропетровска област Серхий Лисак потвърждава думите на Филатов. Лисак казва в официалния си канал в Телеграм, че руснаците са извършили комбинирана въздушна атака с ракети и дронове срещу Днепропетровска област. Първите данни сочат, че има един загинал, още 13 души са ранени, като един от тях е в тежко състояние. "В Днипро и областта избухнаха няколко пожара. Повредени са високи сгради, частни къщи, стопански постройки, гаражи. Има разрушения на територията на предприятия. Предприятие е понесло щети и в Павлоград. Там също има пожар", пояснява Лисак.

"Руската армия удари Никополска област с дронове FPV и артилерия. Ударени са областният център и община Покровска. Щети има в частна къща", добавя Лисак, който прилага кадри от случилото се.

Прокремълският телеграм канал Mash определя руската въздушна атака срещу Днепропетровска област като една от най-големите от Втората световна война насам. "Серия от удари е регистрирана в Днепропетровск и Павлоград, като в Павлоград са станали до 15 експлозии". Общо са използвани над 40 дрона клас "Шахед", най-малко и три ракети, някои от които "Искандер". "Крилатите ракети Х-101 вече са достигнали Ивано-Франковска и Лвовска области, а до пет самолета Ту-95 са били вдигнати в бойна готовност", добавя Mash.

