От телевизионния екран до червения килим и "Златните глобуси": Станислава Айви в Студио Actualno (ВИДЕО)

Днес се пренасяме в света на киното с едно от най-разпознаваемите лица от екрана и от кино средите - Станислава Айви. Тя е журналист, телевизионен водещ, режисьор и писател, чиито книги и проекти вдъхновяват всички, а интервютата ѝ с най-големите холивудски звезди поставят България на световната кинематографична карта. Днес тя е и първият български журналист, поканен да бъде гласуващ член на 83-тото издание на престижните награди "Златен глобус".

Какво е да получиш такова признание за работата си и да "живееш" на червения килим, разказа Станислава Айви в "Студио Аctualno".

Източник: Instagram

Изключително признание е да видим, че има гласуващ член от България на "Златните глобуси". Разкажи ни как това стана възможно?

Може би си спомняш, че преди няколко години "Златните глобуси" бяха обвинени в липса на разнообразие и те решиха да предприемат сериозни мерки по този повод. Аз попадам в две графи – Източна Европа и жена. И всъщност още миналата година вицепрезидента (на "Златните глобуси") се свърза с мен да ме покани да кандидатствам. И всъщност аз кандидатствах, но нищо не се случи. Тази година кандидатствах отново и една сутрин в края на юли получих имейл и поглеждайки имейла изпищях. Дори кучето и приятелят ми не знаеха какво се случва. И след това вече имахме среща с всички членове по Zoom. В момента непрекъснато получавам покани за най-различни събития по целия свят, свързани с премиери. Нещо, за което аз съм се борила толкова много.

Какво означава да си гласуващ член? Трябва да изгледаш филмите, да ги оцениш, да изберете кои ще бъдат номинирани? Разкажи ни малко за процеса.

На определена платформа се качват филмите и сериалите, които те смятат, че са така нареченото "for your consideration", за вашето обмисляне буквално преведено. И всъщност ние имаме задачата да изгледаме всичко това и да решим след това кой номинираме. Всеки от нас ще има номинационен лист, на който пращаме своя избор за номинации. На базата на всички ни те правят номинации и след като вече имаме номинирани, ние гласуваме и за победители. До края на ноември трябва да гласуваме за номинации. Началото на декември се обявяват и вече до края на декември, мисля, че гласуваме и за победители.

