Кръчмарска свада, не политика: Любомир Стефанов за скандала между Пеевски и ПП-ДБ (ВИДЕО)

“Кръчмарска свада, за да не бъда по-вулгарен и циничен. Това е всичко друго, но е и политика.“ Това каза в предаването Студио Actualno политологът и университетски преподавател д-р Любомир Стефанов. Поводът – размяната на обиди между Делян Пеевски, който нарече Кирил Петков “наркоман“, а ПП-ДБ – смешници и Кирил Петков, който в една телевизия окачестви като “дебелаци“ Пеевски и Борисов. Ето как политологът коментира свадата и петия вот на недоверие за правителството на Росен Желязков на тема правосъдие и вътрешна сигурност, или завзетата държава: “Нищо общо няма с политиката. Тези хора имат очевидно фрустрации. И вследствие на премисляне и необмисляне имат нужда да се кажат нещата. За съжаление не го правят както трябва.“

По повод дебата за вота на недоверие Любомир Стефано каза:

“Повече от същото словоблудство на подопечните глашатаи. Не съм изненадан, така да го кажа. Да разкажа аз какво видях.

Без критичност и алтернатива

Не съм изненадан от МЕЧ и от “Величие“, там нищо ново, то няма и как да има.

Тези хора могат толкова и те са влезли, за да правят това. Говорят неща и по начин, по който смятат, че тези, които са ги избрали искат да се случва. Мисля, че са се объркали обаче.

От друга страна съм изненадан, но неприятно, от ДБ и почти неизненадан от ПП. Очаквах повече канализиране на критиката с алтернатива. Очаквах някакъв заряд от ПП.

Повече от същото, предизвестието на това, което се случи тази сутрин, видях в поста на академик Денков, който като истински академик, бивш министър на образованието,

пръв използва това словосъчетание за двамата дебелаци и го лепна на Борисов и Пеевски. За мен това е проблем. И то голям проблем, защото той е човек с претенции, бил е министър-председател на републиката.

И някак си неумението или нежеланието да задаваш нов политически модел, а да използваш най-пошлото от настоящия, за мен е проблематично и води само до едно.

Остава само тиня

Ние може и да сме имали очаквания към вота на недоверие, като някакви хора, които наблюдаваме процеса, но проблемът е, че гражданите извън парламента никакви не са имали.

Политическото въобще не присъства в храма на демокрацията, както го наричаме. И ако би следвало да бъде един парламент в една парламентарна република,

оттам нататък дали гражданите са внимавали, дали знаят, че има пети вот на недоверие, отговорът е не и не.

Стигнало ли е нещо до тях – шегите, закачките и простотиите, които си разменят помежду си главните замесени лица, за съжаление. Това остава след петия вот – тиня.“

Любомир Стефанов смята, че правителството няма да има пълен, четиригодишен мандат, както вчера каза Пеевски. Борисов ще реши кога то повече не е нужно и ще каже, че тези 67 депутати са до тук, каза политологът.

